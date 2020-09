Nova hibridna izvedba Panamere i performanse najbolje u klasi

Porsche je premijerno pokazao novu Panameru, ogledni primjer simbioze dviju suprotnosti. Panamera, naime, povezuje performanse sportskog vozila s komforom luksuzne limuzine. Posebno je to izraženo u 630 KS snažnoj Panameri Turbo S s kojom ovaj proizvođač sportskih vozila isporučuje performanse najbolje u klasi. Ona nudi i 820 Nm okretnog momenta - dakle, ima 80 KS veću snagu i 50 Nm veći okretni moment nego dosadašnji turbak. To znatno poboljšava performanse: u načinu vožnje Sport Plus do stotke stiže za 3,1 sekundu te postiže maksimalnih 315 km/h.

Poznati četverolitreni V8 biturbo motor u tu je svrhu temeljito dorađen. Kako bi se velika snaga kontrolirano prenosila na cestu i poboljšalo ponašanje u zavojima, unaprijeđeni su zračni ovjes s tri komore, Porsche Active Suspension Management i sustav stabilizacije Porsche Dynamic Chassis Control.

Snažniji je i V8 biturbo motor Panamere GTS koji s 480 KS i 620 Nm daje 20 konja više od prethodnika. Uz to je kod novog serijskog sportskog ispušnog sustava još jače izražen karakterističan V8 zvuk. U novoj Panameri i Panameri 4 na svim se tržištima koristi i već poznati 2,9-litreni V6 biturbo motor s 330 KS i 450 Nm. Za sve nove Panamera modele iznova su podešeni sustavi vozila kako bi se pružio još bolji balans između sportskih karakteristika i komfora. Tako primjerice dorađeni Porsche Active Suspension Management pruža osjetno poboljšanje komfora, dok regulacija električnog sustava stabilizacije osigurava veću stabilnost.

Panamera 4S E-Hybrid nadopunjuje ponudu plug-in hibrida novim pogonom s 560 konjskih snaga, uz maksimalni okretni moment od 750 Nm. Inteligentna je to kombinacija elektromotora snage 136 KS, PDK mjenjača s osam stupnjeva i 2,9 V6 biturbo agregata s 440 KS. U kombinaciji sa serijskim paketom Sport Chrono iz mirovanja do 100 km/h pojuri za 3,7 sekundi. Hibridna Panamera maksimalnu brzinu postiže pri 298 km/h. Kapacitet baterije povećan joj je na 17,9 kWh. Panamera 4S E-Hybrid ima 54 kilometra doseg samo na električnu energiju. Novi Panamera modeli - ovisno o pogonu, sada se osim sportske limuzine može naručiti i Sport Turismo ili Executive s produljenim međuosovinskim razmakom - isporučuju se s dosad opcionalnom ‘njuškom’ Sport Design s markantnim rešetkama za dovod zraka i velikim bočnim otvorima za zrak. Nova su i LED svjetla. Panamera nudi opsežan izbor inovativnih sustava asistencije poput sada serijskog asistenta za zadržavanje trake, prepoznavanja prometnih znakova, Porsche InnoDrive sustava, Night Vision Assista, traka, LED matrix prednjih svjetala...

Nova Panamera već se može naručiti, a u prodajnim se salonima očekuje krajem listopada. U Njemačkoj stoji od 91.345 eura za Panameru sa stražnjim pogonom. Svi ostali modeli imaju pogon na sve kotače: Panamera 4 stoji od 95.289 eura naviše, Panamera 4S E-Hybrid od 126.841 euro.