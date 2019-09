Nova Corsa u električnom izdanju i snažan hibrid Grandland X sa 300 KS za električnu ofenzivu

Opel je dan uoči otvaranja 68. Salona automobila u Frankfurtu (IAA) za odabrane medije među kojima je bio i Večernji list predstavio svoje novitete koji će zasjati sutra na otvaranju jedne od najznačajnijih svjetskih izložba automobila. Čak četiri svjetske premijere vidjet će na štandu Opela posjetitelji od 12. do 22. rujna.

Opelov najznačajniji eksponat u Frankfurtu je svakako šesta generacija Corse, bestselera u još uvijek u Europi vrlo traženog B segmenta automobila.

Nakon 120 godina od proizvodnje svog prvog automobila, Opel će s novom Corsom na tržištu ponuditi svoj prvi serijski potpuno električni automobil nazvan Corsa-e. Pogonski sklop Corse na struji identičan je nedavno predstavljenom Peugeotu e-208, svom tehničkom bratu blizancu iz PSA grupacije. Stoga će Corsa-e razvijati 136 KS i maksimalni trenutni okretni moment od 260 Nm. Znači, bit će vrlo dinamična, agilna i brza, a sve uz nultu emisiju štetnih plinova. Corsi-e treba samo 2,8 sekunde za sprint od nule do 50 km/ h, samo 8,1 sekundi od nule do 100 km/h - što odgovara sportskim automobilima.

S dometom od 330 km prema WLTP-u, Corsa-e s pet sjedala prikladan je automobil za svakodnevno korištenje. Baterija od 50 kWh može se brzo napuniti do 80% kapaciteta za 30 minuta. Corsa-e je spremna za sve opcije punjenja - preko kabela, wallboxa ili high-speed punjenja, a baterija je pokrivena osmogodišnjim jamstvom. Vozač će moći birati tri načina vožnje - Normal, Eco i Sport.

Dužinom od 4,06 metara Corsa (+ 4 cm u odnosu na aktualni model) ostaje okretan, praktičan i kompaktan gradski automobil, ali uz krovnu liniju nižu za 4,8 cm sada izgleda dinamično poput kupea. Nova Corsa dolazi s čitavim nizom sigurnosnih sustava poput IntelliLux LED Matrix svjetlima koja su dosad bila rezervirana samo za automobile veće klase, kao i različitim sustavima za kočenje u nuždi te pomoći pri parkiranju.

Foto: Mladen Milčić

Uz to, Corsa će nuditi vrhunski multimedijski sustav s “Opel Connect” telematskom uslugom koja pomoću sustava za informiranje i zabavu omogućuje vozačima i putnicima u novoj Corsi da budu potpuno povezani.

Multimedija Navi s 7,0-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir, kao i vrhunski multimedijski Navi Pro s 10,0-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir, također nudi novu "Opel Connect" telematsku uslugu. Korisne funkcije, kao što je Live Navigation, odnosno informacije o prometu u stvarnom vremenu, kao i izravna veza s pomoći na cesti i pozivima u nuždi, pružaju dodatnu sigurnost vozačima i putnicima.

Dakako, osim u električnoj verziji, Corsa će i dalje biti dostupna uz konvencionalne motore i to ekonomičnije nego ikada do sada. Benzinski i dizelski motori od 75 do 130 KS s prosječnom potrošnjom od 4,0 do 6,4 l/100 km (prema WLTP protokolu) odnosno s ispustom CO2 od 104 do 144 g/km CO2 (prema WLTP-u) među najboljima su u segmentu.



Ali Opel ide i korak dalje u svojoj električnoj ofenzivi i u Frankfurtu predstavlja svoj prvi plug-in hibridni model - kompaktni SUV Grandland X Hybrid4 s 300 KS ukupne najveće snage i pogonom na sva četiri kotača. Pokreće ga kombinacija 1,6-litrenog turbobenzinskog motora s 200 KS i dva elektromotora s po 109 KS koji se napajaju iz litij-ionske baterije kapaciteta 13,2 kWh. Prednji elektromotor povezan je s 8-brzinskim automatskim mjenjačem, dok je drugi zadužen za stražnju osovinu i uključuje se po potrebi 4x4 pogona.

Foto: Mladen Milčić

Grandland X Hybrid4 ponudit će četiri načina vožnje - električni, hibridni, AWD i Sport - omogućujući vozačima da prilagođavaju osobine automobila njihovim željama ili specifičnim uvjetima vožnje. Primjerice, u električnom načinu vožnje može prijeći 52 km (WLTP) samo na struju.

Još jedna Opelova premijera u Frankfurtu jest redizajnirana Opel Astra. S potpuno novom generacijom motora i mjenjača, Opel Astra postavlja standarde u smanjenju emitiranja štetnih tvari u atmosferu. Moderni trocilindrični benzinski i dizel motori osiguravaju živahne performanse u vožnji i vrhunsku udobnost u vožnji uz optimalno prigušenje buke.

Turbobenzinci s tri cilindra su dostupni s obujmom motora od 1,2 do 1,4 litre i snagom od 110 do 145 KS te maksimalnim okretnim momentom od 195 do 236 Nm. Time se postiže izvrsna ravnoteža između performansi i učinkovitosti. Prosječna potrošnja prema WLTP-u im je od 5,2 do 6,2 l/100 km, a ispust CO2 od 119 do 142 g/km. Osim toga s koeficijentom otpora zraka od 0,26, nova Opel Astra je jedan od najaerodinamičnijih kompakata na tržištu čime se štedi u prosjeku 4,5 g/km CO2.



Opel na IAA predstavlja i novu Zafiru Life, višenamjenski kombi koji nudi do devet sjedala, a dostupan je u tri duljine - 4,6 metara, 4,95 metara i 5,3 metra.