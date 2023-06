Prvi put dolazi s potpuno električnim pogonom: Nova BMW petica i na struju s dometom od 582 kilometra

Osma generacija BMW-ove Serije 5 imala je prošloga tjedna svjetsku premijeru i to u Zagrebu, usporedno s drugim gradovima u kojima su je novinari mogli prvi put vidjeti. Predstavljanje nove limuzine srednje klase koja je u svojoj povijesti dugoj više od 50 godina postala sinonim za poslovni automobil održalo se i u Hrvatskoj zahvaljujući proslavi 30. godišnjice suradnje našeg zastupnika Tomić&Co s bavarskim automobilskim gigantom.

Prvi put "petica" dolazi s potpuno električnim pogonom u modelu i5. Zanimljivo, za razliku od većine drugih proizvođača, BMW je svoju poslovnu limuzinu u električnom izdanju ponudio uz identičan izgled kao i verzije s hibridnim, benzinskim i dizelskim motorima. Nova je petica u dužinu prešla pet metara. U usporedbi s prethodnim modelom, novo izdanje naraslo je u duljinu za 9,7 cm, na 506 cm, a međuosovinski razmak produljen je za 2 cm, na 299,5 cm.

Dizajnerski je, dakako, vrlo atraktivna, a potpisuje je naš Domagoj Đukec. Sprijeda je karakterizira moderna interpretacija dvostrukih prednjih svjetala i poznata BMW bubrežasta rešetka, koja nije predimenzionirana. LED elementi postavljeni su gotovo okomito te služe kao pokazivači smjera i dnevna svjetla. S boka djeluje atletski, a dinamično rastegnute proporcije prelijevaju se u snažan stražnji kraj. Ravna stražnja svjetla podijeljena kromiranom trakom ekspresivno tumače zaštitni znak L-oblika. Dinamičan karakter nove BMW-ove limuzine Serije 5 može se dodatno poboljšati opcijskim M Sport paketom i M Sport paketom Pro.

Potpuno električni BMW i5 opremljen je opsežno poboljšanom BMW eDrive tehnologijom pete generacije i ima dvije varijante. Snažniji BMW i5 M60 xDrive sa 601 KS i 820 Nm okretnog momenta do stotke stiže za 3,8 s i juri do 230 km/h, dok BMW i5 eDrive40 ima 340 KS i 430 Nm (6,0 do 100 km/h, 193 km/h). Oba imaju bateriju kapaciteta 81,2 kWh, a domet je do 516 km za M60 i do 582 km za eDrive40. S novom funkcijom Max Range, doseg se ograničavanjem snage i brzine te deaktiviranjem komfornih funkcija može povećati do 25%.

Benzinski i dizelski motori sada imaju 48-voltnu blagu hibridnu tehnologiju, uz standardni 8-stupanjski automatski Steptronic mjenjač. Europi su namijenjeni 4-cilindrični motori, početni benzinac 520i ima 208 KS, a početni dizelaš 520d 197 KS. U proljeće 2024. dolaze dvjije varijante s plug-in hibridnim pogonima najnovije generacije, kao i novi redni šestocilindrični dizelski motor. Na tržište stiže u listopadu, a početna cijena za 520i u Njemačkoj je 57.550 eura.

