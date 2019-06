Nova BMW 'jedinica' s prednjim pogonom, prostranija i atraktivnija

BMW je dosad sa svojom Serijom 1 u kompaktnom segmentu bio svojevrsna crna ovca ili posljednji Mohikanac - zahvaljujući pogonu na stražnjoj osovini. Tome je s upravo predstavljenom novom generacijom bavarskog kompakta došao kraj.

Nova će “jedinica” u svojoj trećoj generaciji postati mainstream u golf klasi s pogonom na prednje kotače. Puristi će negodovati smatrajući da to više nije pravi BMW (a više zbog manje haube neće biti ni rednog šestaka u jedinici), ali to donosi mnoge praktične prednosti, a odluku o tome su u bavarskom gigantu donijeli još davno. Štoviše, zbog strategije prelaska na prednji pogon manjih vozila (za sada kategorički odbijaju pomisao da bi limuzine, počevši od Serije 3, prešle na prednji pogon, baš kao i Mercedes), još su 2010. godine angažirali našeg dizajnera Domagoja Đukeca (danas je šef dizajna BMW-a), koji je u tome radeći za VW i Citroen stekao mnogo dragocjenog iskustva. Prvi modeli s prednjim pogonom bili su Serija 2 Active Tourer i Gran Tourer, a sad je stigao red i na novu Seriju 1.

Praktičniji prednji pogon

Kako nam je Domagoj Đukec rekao još na predstavljanju Active Tourera, prednji pogon im omogućava skraćivanje poklopca motora jer motor ne mora biti iza prednje osovine, što dizajnerima daje više slobode, a što je još važnije omogućava veću prostranost u kabini i prtljažniku. Tako je nova jedinica pet milimetara kraća od prethodnice (ukupna joj je dužina 4319 milimetara), u kabini mnogo prostranija – ima čak 33 mm više prostora za koljena, 19 mm više prostora za glavu, 42 mm više za laktove sprijeda i 13 mm straga. Prtljažnik je narastao za 20 litara i sada prima 380 litara.

Dizajnerski se ističu veći “bubrezi”, ne baš onako veliki kao na Seriji 7, ali veći nego dosad. Na sportskom modelu M135i xDrive neće biti klasična rešetka hladnjaka već danas pomodna “dijamantna” maska. U svakom slučaju, na fotografijama novi BMW Serije 1 izgleda skladno i atraktivno. Premium osjećaj će se, dakako, osjetiti i u unutrašnjosti čiji se dizajn naslanja na nedavno predstavljenu Seriju 3 sa svim modernim sustavima povezivosti – bazni je 5,1” ekran, a uz doplatu dolazi 10,25” multimedijski displej.

Moderni benzinci i dizelaši

Novu Seriju 1 pokretat će moderni 3-cilindarski i 4-cilindarski benzinci i dizelaši. Početni motor je trocilindarski 1,5-litreni dizel sa 116 KS i 270 Nm okretnog momenta koji već nudi odlične performanse: 10,3 s do stotke i maksimalnu brzinu od 200 km/h uz potrošnju od 3,8 l/100 km. Slijede dizelaši sa 150 i 190 KS (7,0 s do stotke i 230 km/h), dok su dva benzinska motora 3-cilindarski 1,5-litreni sa 140 KS te top model BMW M135i xDrive koji iz 2-litrenog turbo motora izvlači čak 306 KS. Diči se ubrzanjem od 4,7 sekundi do stotke i maksimalnih 250 km/h.