Nova Baby S-klasa naglašeno je digitalizirana i hibridizirana

U Hrvatsku je stigla nova, peta generacija Mercedesove C-klase, njemačke limuzine koja je bez obzira na sve veći interes za SUV automobilima još uvijek njihov najtraženiji i najbitniji model. Samo za ilustraciju, generacija na zalasku od predstavljanja 2014. godine prodana je u više od 2,5 milijuna primjeraka u limuzinskoj i karavanskoj varijanti, koja je, primjerice, u Njemačkoj traženija. Novi je model očekivano još više digitaliziran i elektrificiran, dok je atraktivna limuzinska linija sada još sportskija. Razvijena je na modificiranoj platformi S-klase, pa nije ni čudo što je nova C-klasa već zaradila nadimak “Baby S-klasa”.

Dizajnom se novi model nije previše odmaknuo od dosadašnje vrlo uspješne četvrte generacije pa vam može izgledati kao da se radi o redizajnu, no Nijemci su odlučili da neće previše mijenjati izgled konja koji pobjeđuje. Razumljivo, a i dalje je to odličan omjer sporta i elegancije. S dužinom od 475,1 cm (+6,5 cm) i širinom od 182 cm, i limuzina i karavan znatno su veći od svojih prethodnika. Međuosovinski razmak povećan je za 2,5 cm, na 286,5 cm. Putnici sprijeda imaju 2,2 cm više mjesta za laktove, dok je straga taj prostor povećan za 1,5 cm. Također, na stražnjoj klupi za glave sada ima dodatnih 1,3 cm više, 1,1 cm kod karavana, dok je prostor za koljena povećan za čak 3,5 cm. Prtljažni prostor kod limuzine 30 je litara veći nego prije, s kapacitetom od 490 do 1510 litara. No ispod lima i u unutrašnjosti je to sasvim nova generacija popularnog automobila. Sada su svi pogoni, i benzinski i dizelski, blagohibridni. U praksi to znači da su svi termalni motori potpomognuti 48V blagom hibridnom tehnologijom koja im daje dodatnu snagu od 20 KS što smanjuje potrošnju i ispust CO2. Osim toga, pravu malu revoluciju donosi plug-in hibridna verzija C-klase koja na tržište stiže krajem godine. Uz za hibrid prilično veliku bateriju razvijenu u Mercedesu (kapaciteta 25,4 kWh) imat će domet na struju od 100 km, prema WLTP-u.

U unutrašnjosti dominira digitalizacija, a dizajn i sustavi većinom su preuzeti iz Mercedesove perjanice S-klase. Nov je upravljač, otvori za ventilaciju koji su sada u ovalnom obliku te, dakako, digitalna instrumentna ploča i središnji informativni zaslon. Serijski dolazi uz 10,25-inčnu digitalnu instrumentnu ploču, dok je opcijska ona dijagonale 12,3 inča. Na našem tržištu u novoj C-klasi serijski dolazi i 11,9-inčni središnji multimedijski sustav te uz početni Avantgarde eksterijer i interijer i Thermatic automatski klima-uređaj, preklopivi nasloni stražnjih sjedala, USB paket, spremnik goriva od 66 litara te prostirke od velura.

Novu C-klasu pokreću isključivo četverocilindrični motori turbopunjeni s već spomenutom blagom hibridnom tehnologijom pokretača-generatora. Zasad su u ponudi modeli C 180 (170 KS + 20 KS); C 200 (204 KS + 20 KS), C 200 4MATIC, C 300 (258 KS + 20 KS) te C 300 4MATICe. Početni dizelaš je C 220 d (200 KS + 20 KS), a snažniji C 300 d ima 265 KS + 20 konjskih snaga. Svi su motori upareni isključivo 9-stupanjskim 9G-Tronic automatskim mjenjačem. Cijena početnog benzinskog modela C 180 jest 330.896 kuna, dok početni dizelaš C 220d stoji 366.959 kuna.