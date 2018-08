Njemačku SUV konjicu budućnosti pogoni struja

Kroz konceptno vozilo GT X Experimental Opel je pokazao kako bi trebali izgledati njegovi budući modeli i što bi vozačima sutrašnjice trebali ponuditi. Budućnost ova tradicionalno njemačka marka - trenutačno u braku s francuskom PSA grupom - vidi kroz snažan električni kompaktni SUV s obrisima kupea. Opel GT X Experimental dugačak je 406,3 centimetra, a kako vrvi inovativnim idejama ni razmještaj njegovih pet vrata nije mogao proći uobičajeno. Naime, stražnja se vrata otvaraju naopako, poput onih na Merivi ali bez centralnog nosača, što pristup stražnjim sjedalima olakšava do maksimuma. Također, i prednja i stražnja vrata otvaraju se široko, do 90 stupnjeva.

Razmak među osovinama iznosi 262,5 centimetara. GT X Experimental širok je 183 a visok 152,8 cm. Ove brojke jamče prostran interijer, iz kojega su dizaneri uklonili sve nepotrebne elemente. Vrijedi to i za vanjštinu, ali ipak je upečatljivije u putničkoj kabini iz koje su uklonjene nepotrebne tipke, a klasičnu instrumentnu ploču zamijenila je virtualna.

Preko jednog širokog ekrana vozač može pristupiti svim funkcijama i svim informacijama. Dizajnerski tim ovaj je potez nazvao ‘vizualnom detoksikacijom’. Protutežu pročišćenim linijama čine tek rijetki, ali upečatljivi dizajnerski detalji, poput grafičkih detalja na naslonima sjedala ili žute linije koja razbija sivu boju karoserije.

Iz Opela naglašavaju kako je pri stvaranju koncepta GT X Experimental naglasak bio na funkcionalnosti, kvaliteti i pouzdanosti. Vizualno i tehnološki, GT X Experimental daje uvid u to kakvi bi Opelovi automobili trebali biti sredinom 2020-ih.

S obzirom da su SUV-ovi trenutačno najpopularniji tip automobila na tržištu te da se procjenjuje da će im popularnost dodatno rasti, jasno je zašto je Opel svojoj budućnosti navukao ‘kožu’ modernog SUV-a. No, da bi se u potpunosti uklopio u trendove, budući Opel mora biti i iznimno učinkovit. Tu na scenu stupa lagana arhitektura, ali i pogonski sklop.

U skladu s Opelovim planom da do 2024. godine tržištu ponudi električnu verziju svakog svog modela, GT X Experimental u potpunosti je električan automobil. Isporučuje 50 kWh, a opremljen je novom generacijom kompaktne litij-ionske baterije s induktivnim punjenjem. Opel GT X Experimental nije zamišljen za potpuno autonomnu vožnju. No, ima autonomne funkcije razine 3, što znači da može upravljati u svim aspektima vožnje ali vozač mora biti u stanju uskočiti u ‘igru’ kad automobil to zatraži.

