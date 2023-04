Njemački Volkswagen više nije najprodavaniji automobil u Kini, istisnuo ga je BYD

Volkswagen je izgubio primat na najvećem svjetskom tržištu automobila - u Kini. Po prvi put od 1980-ih, temeljna marka VW više nije broj jedan na kineskom tržištu, a novi tržišni lider zove se BYD. Pokazuju to podaci iz kineskog osiguranja, kojima raspolaže njemački poslovni dnevnik Handelsblatt. Sukladno tome, BYD je od siječnja do ožujka prodao oko 441.000 vozila. To odgovara povećanju od 68 posto u usporedbi s prethodnom godinom.

Isporuke VW-a su se pak smanjile za 14 posto na 428.000 automobila. Nastavi li se ovaj trend, Volkswagen će imati problema sa popunjenošću svojih tvornica u Kini, navodi Christian Rickens. Fabian Brandt, voditelj automobilskog odjela u konzultantskoj tvrtki Oliver Wyman kaže da se radi o povijesnoj promjeni. - Dugogodišnja dominacija zapadnih proizvođača blijedi u korist lokalnih kineskih prvaka, prenosi dnevnik.

Na kineskom tržištu automobila raste prodaja električnih automobila i vozila s plug-in hibridnim pogonom. U ova dva segmenta, međutim, njemački proizvođači jedva da igraju neku ulogu. Nijemci svoje tržišne udjele drže samo na tržištu motora s unutarnjim izgaranjem, no i tamo je prodaja pala s 18,4 na 15,4 milijuna vozila.

