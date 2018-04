Ništa bez policijskog zapisnika

Dolaskom proljeća i otapanjem snijega postalo je jasno kakve nam je posljedica zima ostavila na kolnicima. Rupe, odroni i oštećeni ležeći policajci svakodnevno prijete vozačima na cestama, odnosno najčešće gumama, naplatcima, amortizerima i ovjesu automobila. Javio nam se čitatelj koji je na oštećenom usporniku iz kojeg je virio veliki vijak probušio gumu. Na njegovu nesreću radilo se o novom pneumatiku velike dimenzije koja stoji više od 1000 kuna. I što sad, tko je odgovoran za oštećenu gumu? – pita nas čitatelj.

Odgovoran je upravitelj ceste, u konkretnom slučaju Zagrebačke ceste, koje djeluju pod Zagrebačkim holdingom, koji je, pak, u vlasništvu grada Zagreba.

Greška čitatelja koji nam se javio jest što nije pozvao policiju i nema policijski zapisnik, koji je jedino pravo jamstvo da će dobiti odštetu za uništenje gume. A nije ni fotografirao pneumatik i mjesto na kojem ga je oštetio. Reći će mnogi – pa sam si je kriv – tko će mu isplatiti odštetu ako nema nikakvih dokaza. To je u principu točno, pa želite li zaista dobiti obeštećenje od upravitelja ceste ako oštetite automobil na udarnoj rupi ili neispravnom usporniku prva stvar je poziv policiji i ishođenje policijskog zapisnika. Iduća postaja jest službeni izvid oštećenja vozila kako bi se oštećenja mogla dovesti u uzročno posljedičnu vezu s uzrokom samog oštećenja. To se obično radi kod osiguravajućeg društva. Iz Zagrebačkih cesta su nam objasnili kako građani mogu prijaviti oštećenje i najlakše doći do odštete.

– Naknade za štete koje su, prema mišljenju prijavitelja/oštećenika uzrokovane propustom u obavljanju djelatnosti podružnice Zagrebačke ceste rješavaju se prijavom štete po polici osiguranja od odgovornosti. Odluku o naknadi štete donosi osiguravatelj – kažu.

Zagrebačke ceste imaju između ostalog i za ovu namjenu policu osiguranja kod jednog osiguravajućeg društva pa pojašnjavaju proceduru prijave štete uzrokovane njihovim propustom.

– Predlažemo da svi koji se smatraju oštećenima prijave štetu nadležnoj policijskoj postaji, te da upute poziv Podružnici Zagrebačke ceste kako bi im se pružile sve informacije o načinu prijave štete. Važno je napomenuti da je zakonski rok za prijavu štete tri godine od njenog nastanka, odnosno saznanja o počinitelju štete, no skrećemo pozornost da je za priznavanje štete potrebno imati službeni izvid (obično od strane osiguravajućeg društva) kako bi se oštećenja mogla dovesti u uzročno posljedičnu vezu s uzrokom samog oštećenja te da molimo sugrađane da sve prijave u najkraćem mogućem roku. Navedena procedura ne podrazumijeva sudski postupak, ali stranka može pokrenuti isti ako je nezadovoljna odgovorom osiguravatelja – objašnjavaju iz Zagrebačkih cesta.

Dakle, nakon prijave policiji treba se javiti Zagrebačkim cestama koje će vas uputiti na svoje osiguravajuće društvo koje će procijeniti štetu.

A ako niste zadovoljni procjenom možete podiči i sudsku tužbu. Ali, pazite, pitanje je koliko se kod manjih šteta tužba isplati budući da takvi postupci mogu trajati dvije do tri godine, a sudske pristojbe i troškovi odvjetnika nisu mali. Doduše, ako se spor dobije dobit ćete povrat sredstava ali to je neizvjesna činjenica koju treba dočekati.

Zagrebačke ceste odgovorne su za oštećenja na županijskim cestama (Grad Zagreb ima status županije) i lokalnim cestama koje administrativno spadaju pod grad Zagreb, dok su za oštećenja na drugim lokalnim i županijskim cestama odgovorne uprave za ceste drugih županija, primjerice, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije (ŽUC ZG) ili Županijska uprava za ceste Istarske županije u Istri.

Za oštećenja na državnim cestama odgovorne su Hrvatske ceste (HC), a za oštećenja na autocestama Hrvatske autoceste (HAC).

