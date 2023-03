Nijemci ruše i novu Euro 7 ekonormu

Nakon što su početkom ožujka države članice odlučile odgoditi konačnu odluku o uvođenju zabrane prodaje novih vozila s motorima na unutarnje izgaranje nakon 2035. godine, sve se glasnije u Bruxellesu priča i o odustajanju od nove Euro 7 norme, čiji prijedlog iz listopada 2022. donosi mnogo strože norme. Predvodnica buntovnika je opet Njemačka. Najjače gospodarstvo EU ima i najsnažniju autoindustriju u Europskoj uniji, a u rušenju Euro 7 norme koja bi trebala stupiti na snagu u srpnju 2025. godine glavni su joj saveznici Češka i Italija, dvije države s također snažnom autoindustrijom.

Prošlog su tjedna češki, njemački i talijanski ministri prometa najavili sastanak na koji su pozvani i ministri iz drugih članica koje imaju mnogo tvornica automobila i automobilskih dijelova, poput Francuske, Španjolske, Poljske, Mađarske, Slovačke, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Finske, na kojem bi trebali iskovati zajedničko stajalište o Komisijinim standardima emisije Euro 7 bez CO2 - zasebnoj mjeri koja se bavi stvarima kao što su emisije ugljičnog monoksida i onečišćenje od kočnica, piše Politico.

Prema prijedlogu nove Euro 7 norme proizvođačima nisu sporne same nove granične vrijednosti štetnih tvari koje bi bile malo strože od norme Euro 6e, već predložena još oštrija mjerenja emisija u stvarnim uvjetima vožnje što uključuje i mjerenja na temperaturama do 45°C i na kratkim putovanjima koja su tipična za svakodnevna putovanja na posao, što praktički znači strože norme. Novim standardom je predviđeno i stalno praćenje emisija preko sustava koji upravlja radom motora, ponukano aferom Dieselgate. A najveća promjena odnosi se na reguliranje prljavih čestica koje u atmosferu emitiraju kočne obloge i mikroplastike koja nastaje kotrljanjem trošenjem guma, što do sada uopće nije bilo regulirano.

Osim toga, Euro 7 standard postavlja ista ograničenja emisija za sva vozila bez obzira na to koristi li vozilo benzin, dizel, električni pogon ili struju.

Za električna vozila prijedlog posebno propisuje da baterije električnih vozila moraju zadržati barem 80% kapaciteta nakon 5 godina, odnosno 70% nakon 8 godina. Ograničenja će se bitno postrožiti za kamione i autobuse, koji su, razumije se, veliki zagađivači.

Uz to, sva će se osobna i kombi vozila provjeravati dok ne prijeđu 200.000 km ili do 10 godina starosti, dok je sadašnje pravilo 100.000 km ili 5 godina starosti.

Formalno su države koje su odgodile odluku o zabrani benzinaca i dizelaša 2035. godine pozvale na reguliranje takozvanih e-goriva, odnosno sintetičkih goriva.

- Suvremeni motor s unutarnjim izgaranjem pokretan sintetičkim gorivima mogao bi pomiriti očito sukobljene potrebe za mobilnošću i klimatskim djelovanjem, što je opcija koju Europska komisija ne smije ometati - rekao je njemački ministar prometa Volker Wissing, koji je na koncu uspio uz saveznike staviti veto na kontroverznu odluku o zabrani termalnih motora od 2035. godine.

Procjenjuje se da bi nova Euro 7 norma mogla povećati proizvodne troškove do 1000 eura po vozilu. Mnogo pesimističniji je izvršni direktor VW-a Thomas Schäfer koji je još lani najavio da bi benzinci i dizelaši zbog novih Euro 7 standarda mogli poskupjeti za 3000 do 5000 eura, što bi posebno pogodilo manje i najjeftinije automobile.

- VW Polo s početnom cijenom od 23.000 eura baš i nema smisla - kazao je Schäfer