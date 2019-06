Nemate dovoljno novaca za kupnju apartmana na moru? Imamo rješenje

Apartman na moru velika vam je želja, no financije vam ne dozvoljavaju da tu želju i ostvarite? Postoji rješenje, no pitanje je sviđa li vam se takav način ljetovanja.

Ukoliko kupite apartman osuđeni ste na jednu te istu lokaciju, a s obzirom na to da se na moru užurbano gradi okruženje bi se moglo drastično promijeniti. No, ukoliko kupite kamper oko tih stvari ne morate brinuti jer lokaciju možete mijenjati kada god to poželite.

Novi kamperi nisu za svačiji džep, no uvijek postoje rabljeni modeli.

Već za gotovo 5000 eura možete kupiti Fiatov kamper. Vlasnik ne navodi previše detalja, no piše kako je vozilo u odličnom stanju te da su napravljeni svi servisi.

Ford Transit iz 1996. godine prodaje se za 53 500 kuna i do sada je prošao više od 151 000 kilometar. U oglasu stoji da je u odličnom stanju i da je sve ispravno pa da na more možete krenuti bez ikakvih ulaganja.

Nešto skuplji Fiat Ducato International prošao je 133 000 kilometara, ima nove četiri gume, kuku, nosač za bicikle, ali i LCD TV. Ima četiri ležaja, plinsko grijanje i registriran je do 4 mjeseca iduće godine.

Volkswagenov kamper proizveden je 1995. godine i prodaje se za 70 000 kuna. U oglasu se navodi kako cijena nije fiksna te da je napravljen veliki servis. Oprema u unutrašnjosti je 'kao nova'. Ima četiri sjedeća mjesta i 6 mjesta za spavanje.

