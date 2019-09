Neimaština ne može biti izgovor za prijevoz djeteta bez sjedalice

U prometu u Hrvatskoj ove su se godine već zaredale teške nesreće u kojima su djeca poginula ili su bila teško ozlijeđena. Da se crni niz ne bi nastavio i s početkom nove školske godine - a ona u većini škola u Hrvatskoj počinje u ponedjeljak, 9. rujna - valja posebnu pozornost posvetiti najmlađim i najranjivijim sudionicima u prometu, djeci. Uz pojedine izuzetke, poput stravične nesreće s odmorišta kraj Novske gdje su pod kotačima kamiona poginule dvije djevojčice, scenarij je kod naleta automobilom na dijete u pravilu uvijek isti. Ili dijete istrči na cestu, a vozač ga ne vidi od parkiranih automobila i grmlja ili vozač ne obraća pažnju na blizinu škole pa ne pazi na djecu koja nekako moraju prijeći cestu.

U oba slučaja odgovornost je na vozaču, jer čak i kad je dijete pogriješilo, čak i kad dijete umjesto polako preko zebre kolnik pokuša prijeći pretrčavanjem mimo pješačkog prijelaza, na vozaču je da u blizini škola, vrtića i parkova vozi sporije i da pazi na najranjivije sudionike prometa. Djeca su najugroženiji sudionici prometa, jer njegove opasnosti ne mogu percipirati onako kako to čine odrasli. Ona ne znaju procijeniti brzinu kojom im vozilo prilazi, pa ne mogu ni procijeniti koliko vremena imaju prije nego automobil stigne do njih. Niska su, pa im je vidno polje ograničeno. Iza parkiranih vozila ne vide automobil koji nailazi cestom, a problem je i što vozač u automobilu koji nailazi ne vidi dijete iza parkiranog vozila.

Parkirana vozila, visoke ograde i kontejneri postavljeni uz pješačke prijelaze, pak, često vozaču zaklanjaju pogled na zebru, jednako kako pješaku zaklanjaju pogled prema prometnici. Uza sve to, djeca su zaigrana i brzo zaboravljaju informacije koje im se ne čine zanimljivima, a upute o ponašanju u prometu, nažalost, mnogoj djeci baš i nisu visoko na listi zanimljivih podataka. Zato im roditelji trebaju često ponavljati upozorenja na prometne opasnosti.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova savjetuju da roditelji s najmlađima vježbaju put do škole te da nađu najsigurnije mjesto za prelazak djece preko ceste. MUP će ponovno – uz brojne druge akcije – u nižim razredima osnovnih škola održavati predavanja o sigurnom ponašanju u prometu. No, najveći teret prometnog obrazovanja i dalje je na roditeljima jer škole nemaju propisano prometno obrazovanje, za koje smatramo da ga je neophodno uvesti kao zaseban predmet u osnovne škole. Dok apele stručnjaka ne usvoji Ministarstvo obrazovanja, roditelji o prometnim propisima i sigurnosti na cesti moraju educirati sebe, da bi znanje mogli prenijeti djeci. Osnovna je stvar – poštujte prometne propise jer djeca uče imitirajući odrasle. Roditelji su uzor svojoj djeci. Ako vi pretrčavate cestu mimo zebre, to će raditi i vaša djeca.

Sjedalica stoji manje od kazne za njezino nekorištenje Mnogi roditelji još uvijek djecu prevoze nesigurno, što pokazuje da nisu svjesni kako u slučaju prometne nesreće čak i pri brzini od 50 km/h ne mogu u rukama zadržati dijete. Dijete je najsigurnije kad je ispravno vezano u dječjoj sjedalici. Neimaština ne može biti izgovor za prijevoz djeteta bez sjedalice, jer sjedalice stoje od 400 kuna naviše, dakle manje od iznosa kazne za njihovo nekorištenje. Kazna za vozače koji dijete prevoze na neodgovarajući način ove je godine sa sramotno niskih 500 kuna povećana na 1000 kuna. No, plati li neodgovorni vozač kaznu odmah, ona će i dalje iznositi samo 500 kuna, a riječ je o prekršaju kojim se direktno riskira djetetov život.

Pogledajte video najgore parkiranih auta na hrvatskim cestama: