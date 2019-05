Ne kupujte auto ako ovo ne znate: Evo koliko stoje rezervni dijelovi za razne modele

Pri kupnji automobila većini kupaca glavna je misija za što manje novca kupiti automobil kakav želi, s motorom i opremom barem približnima onome što si je zacrtao kao ideal. Pretpostavka je da je prije ulaska u salon s namjerom da zaključi ugovor o kupnji procijenio vlastite financijske mogućnosti i raspitao se o opcijama koje nude banke i leasing kuće, te da mu predstoji još “samo” finalni razgovor s prodavačem automobila. S obzirom na to da prodavačima automobila nije presudno – nekima čak nije ni u interesu – da kupac automobil plati gotovinom – na popust za “keš” kupac ne može računati. Većina ih je stoga usmjerena na to kako od prodavača izvući besplatno produženo jamstvo, pomoć na cesti, bolje naplatke...

Prodavača će mnogi prije pitati hoće li kao poklon dobiti tepihe za auto nego koliko za taj isti automobil košta servis, koliko valja izdvojiti za rezervne dijelove. No, zapravo bi trebalo biti obratno, jer tepihe će si uspjeti kupiti i kupac s najskromnijim budžetom, dok cijene dijelova koje valja zamijeniti već pri manjem gradskom sudaru vrlo lako dosegnu trećinu vrijednosti automobila. Valja jasno reći: činom kupnje automobila troškovi za vlasnika tek počinju. Toga treba biti svjestan svaki novi vlasnik automobila. Automobil je dugotrajna investicija, a da bi nas dulji niz godina mogao pouzdano i sigurno služiti, treba ga održavati. Održavanje košta. Na troškove redovnog održavanja valja unaprijed računati.

Vođeni upravo tom činjenicom, već godinama analiziramo – i objavljujemo – cijene dijelova najprodavanijih automobila u Hrvatskoj. Svakom se automobilu periodično trebaju mijenjati filtri ulja i zraka te disk-pločice, a u slučaju prometne nezgode valja računati i na zamjenu, primjerice, branika, svjetala, zračnih jastuka. Upravo smo cijene tih dijelova tražili od zastupnika automobilskih marki službeno prisutnih na našem tržištu.

Reakcije na naš upit i ove su godine bile šarolike – od gotovo trenutačne dostave traženih cijena do potpunog ignoriranja. U roku od pet dana od novinarskog upita dostavljanjem potpunih informacija reagirali su Fiat, Volvo, Porsche, Renault, Dacia, Volkswagen, Škoda, Audi i Seat. U konačnici, velika većina hrvatskih zastupnika dostavila nam je preporučene cijene traženih rezervnih dijelova. Među zaista rijetkima koji su se ove godine oglušili na naš zahtjev ističe se Mitsubishi, jer ista marka od 2016. nije dostavila cijene svojih dijelova i po tome su jedinstveni na hrvatskom tržištu automobila. Stoga i dalje krećemo od pretpostavke da cijene svojih dijelova u Mitsubishiju smatraju poslovnom tajnom, no to cijene dijelova nisu niti ikako smiju biti. Kupcu je prodavač dužan pružiti potpunu informaciju o onome što kupuje, a ta potpuna informacija podrazumijeva i troškove održavanja.

S obzirom na cijene automobila i cijene njihovih rezervnih dijelova preko nevoljkosti za objavu te informacije ne bi trebalo olako prijeći. Nema nikakve logike u kupnji automobila za koji ne znate koliko koštaju dijelovi, koliko ćete na redovnom servisu platiti filtre i diskove? Zašto biste si na vrat natovarili automobil koji poslije nećete moći održavati, pa ćete – vozeći se u neodržavanom automobilu – riskirati i svoj i tuđi život? Ne kupujte automobil za koji ne znate koliko košta njegovo održavanje! U tablicama koje donosimo možete se informirati o cijenama nekih dijelova za najprodavanije modele svih marki koje su svjesne potrebe da s kupcima svojih vozila otvoreno razgovaraju o svemu, pa tako i o troškovima održavanja automobila.

Za neke su automobile dijelovi skuplji, za neke su jeftiniji. To ovisi o ugovorima između pojedinih marki i proizvođača dijelova – jer niti jedan proizvođač automobila ne proizvodi dijelove poput filtra, diskova, zračnih jastuka, već ih svi naručuju od nekoliko proizvođača dijelova. Također, neki automobili već od početne razine opremljenosti donose napredna svjetla koja se automatski prilagođavaju konfiguraciji prometnice i intenzitetu prometa. Jasno je da takva tehnologija stoji osjetno više od “običnih” svjetala.

Cijena istog dijela može varirati i između više ovlaštenih servisa iste marke, jer zastupnik pojedine marke propisuje preporučenu cijenu, ne i obvezujuću. Stoga se prije ostavljanja automobila u servisu isplati informirati o cijenama u više ovlaštenih servisa. O cijenama nekih dijelova možete se, dakle, informirati u tablicama koje donosimo u sklopu ovog teksta. Neke automobile tu nećete naći, jer nisu među najtraženijima. Kako smo već napomenuli, ni Mitsubishija nema. Ove godine cijene dijelova nije nam poslao još samo Ford, pa objavljujemo njihove lanjske cijene. One stoga mogu poslužiti tek okvirno, za svojevrsnu orijentaciju unutar segmenta.

Iz naših ćete tablica s cijenama vidjeti da skuplje automobile nije nužno skuplje i održavati. S druge strane, neki u startu povoljniji automobili imaju skuplje rezervne dijelove. To ne znači da vam preporučujemo da od njih odustanete. Nikako! Cijena dijelova jedna je od stavki o kojoj valja povesti računa pri kupnji automobila.

Vrijedna, ali i dalje jedna od mnogih. Skuplji dijelovi – osim u slučaju ekstremno skupih dijelova – ne moraju biti razlog za odustajanje od kupnje automobila koji vam se sviđa. Jednako tako, ni činjenica da zastupnici nekih marki ne žele objaviti cijene dijelova za svoje automobile ne znači da njihove automobile trebate zaobilaziti u širokom luku. To samo znači da kao potencijalni kupac u salonu trebate tražiti informaciju o cijenama određenih rezervnih dijelova. Želi li prodavač prodati automobil, mora vam dati cijene na uvid. Tek ako to pokuša izbjeći, shvatite taj čin kao signal da je vrijeme za izlazak iz prodajnog salona. Jer, prodavači automobila moraju se postaviti kao partner kupca, moraju mu pružiti potpunu informaciju o troškovima koji ga očekuju. Ako smo uspjeli prikupiti novac za automobil koji želimo, neće nas od njega odbiti cijena filtra i svjetala. Samo će nas potaknuti da uplatimo kasko osiguranje.

Mitsubishi i dalje krije cijene dijelova Mitsubishi je i dalje jedina marka čiji nam zastupnik od 2016. nije dostavio cijene rezervnih dijelova, iako smo ih nekoliko puta tražili. Da bi čovjek sam “iskopao” cijene iz ovlaštenog servisa, većinom mu je potreban broj šasije konkretnog automobila. Nije ni to neizvedivo, ali – čemu? Zar ne bi i prodavaču trebalo biti u interesu informirati (potencijalnog) kupca o svim aspektima onoga što prodaje? Ova je situacija tim neshvatljivija vratimo li se na 2016. godinu, zadnju u kojoj je Mitsubishi sudjelovao u našem istraživanju o cijenama rezervnih dijelova. Većina Mitsubishijevih dijelova tada ne da nije bila među najskupljima, već su bili u zlatnoj sredini, neki čak i ispod toga. Neki su, istina, bili skupi, ali odgovor na to trebala bi biti eventualna korekcija cijena – koja se u ove tri godine možda i dogodila, ne znamo – a ne šutnja.

Poskupljenja je više, pojeftinjenja su veća U osnovi, cijene dijelova obuhvaćenih našim istraživanjem kod svih su marki nešto veće nego prije godinu dana. Kod nekih je poskupljenje tek simbolično, na razini tečajne razlike, kod drugih je značajnije. Neki su modeli u međuvremenu doživjeli smjenu generacija, drugima se nije promijenilo ništa osim cijene dijelova. Neki su dijelovi pojeftinili. Primjerice, suvozačev zračni jastuk za Nissan Juke čak je 1600 kuna jeftiniji nego lani. I to nije rekordno pojeftinjenje – suvozačev zračni jastuk za Seat Ibizu čak je 7575,8 kn jeftiniji nego lani, što je jako dobra vijest za vlasnike Seata. Stražnje svjetlo za Hyundai Tucson pojeftinilo je za 3883,9 kn, a suvozačev zračni jastuk za Mercedesovu C-klasu ove godine treba platiti 2875,03 kn manje nego lani. Tako drastičnih skokova cijena, srećom, nije bilo tako puno kao pojeftinjenja, ali razlika i u tom smjeru ima – kako u odnosu na 2018., tako i među pojedinim modelima i markama.

