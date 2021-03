Ne bacajte novac! Provjerite koliko stara guma se i dalje smatra novom i ispravnom

Proljeće u svijetu automobila mnogima znači i skidanje zimskih guma s automobila te postavljanje ljetnih. I dok su jedni za novu ljetnu sezonu spremni te imaju gume koje su koristili i protekle godine, drugi će ipak trebati u kupnju, potražiti nove pneumatike za svoje vozilo. Polemika koja se uvijek vodi u ovo doba godine, kao i na jesen, pred početak zimske sezone, odnosi se na starost guma. Mnogo je kupaca koji jednostavno žele ovogodišnje gume, a ne one koje su proizvedene prije godinu-dvije... Sukladno tome, kupci inzistiraju na provjeri DOT broja. DOT broj se u pravilu sastoji od četiri znamenke. Prve dvije označavaju tjedan, a druge dvije godinu proizvodnje. Tako recimo 1820 znači da je guma proizvedena u 18. tjednu 2020. godine.

Kad se govori o gumama, važno je znati da nije riječ o pokvarljivoj robi. Također, iznimno je važno u kojim se uvjetima gume čuvaju. Tako Svjetsko udruženje proizvođača guma i naplataka (European Tyre and Rim Technical Organization, ETRTO) navodi preporuke o čuvanju automobilskih guma, zračnica i štitnika. Dokument doduše nema zakonsku pravovaljanost, ali se u praksi njegove upute mogu pratiti bez nedoumica. Preporukama se ne određuje konačni rok u kojem guma mora biti prodana, ali se govori o pravilnom čuvanju guma da bi one zadržale svoje značajke. Pravilno skladištenje, među ostalim, osigurava zaštitu od visoke temperature, odnosno od prevelikih oscilacija temperature, vlažnosti, ozona, UV-zraka, ulja i agresivnih kemikalija. Ujedno su to i preporuke za daljnje čuvanje guma, i tijekom korištenja, odnosno kad su one uskladištene zbog svoje sezonalnosti. Stoga, kad govorimo o gumama, smatramo ih novima ako su stare do pet godina, od datuma proizvodnje. Niti u jednom službenom dokumentu ne govori se o tome da se gume nakon isteka tih rokova više ne mogu prodavati, odnosno da su neupotrebljive, već da ih prije prodaje, odnosno uporabe moraju pregledati stručnjaci ili se mora dobiti mišljenje proizvođača. Imajmo na umu kako su automobilske gume i njihovi sastavni dijelovi (zračnice, štitnici) osmišljeni tako da mogu izdržati djelovanje velikih sila, opterećenje, izloženost sunčevoj svjetlosti i radne temperature tijekom čitavog vijeka gume. Kako bi gume dulje zadržale svoja svojstva, njihovi sastavni dijelovi proizvedeni su uz pomoć optimiziranih mješavina voskova, antioksidanata i antiozonata.

Isto tako treba znati kako je proizvodnja guma sezonalan posao. Tako su ljetne gume koje su sada pristigle u prodavaonice proizvedene još lani. Sad više nema proizvodnje ljetnih guma jer su sada u proizvodnji zimske gume za sljedeću sezonu. Stoga nije moguće danas kupiti gumu koja je proizvedena prije tjedan dana, makar je tek pristigla u trgovine.

Problem s gomilom starih guma na tržištu bio je izražen prije više godina. Krize koje pogađaju svjetsku ekonomiju, pa tako i automobilsku industriju, dovele su do pomnijeg planiranja proizvodnje guma, kako se ne bi nepotrebno stvarali preveliki lageri guma koje godinama ne izađu iz skladišta. U pravilu, stariji DOT se može pronaći samo ako se neki trgovac rješava nakupljenih guma. Smatramo kako je danas nemoguće da starije gume dođu od samog proizvođača. Ipak, govorimo li o gumama koje su upotrebi, preporuka je ne koristiti gume starije od deset godina. Iako je možda riječ o gumama koje nisu prevalile nikakve veće kilometraže, na njih su utjecali različiti vremenski uvjeti koji su smanjili njihovu kvalitetu. Znamo li kako je upravo guma jedini kontakt vozila kojim upravljamo s podlogom kojom se krećemo, treba voditi računa o tome da su gume ispravne i dobre. Mala cijena za veliku sigurnost.

Sve stroži uvjeti prolaska tehničkog pregleda vozila pri godišnjoj registraciji uključuju i pregled guma. No, gleda se dubina profila i stanje pneumatika, dok DOT, odnosno starost gume nije čimbenik koji je toliko bitan. Sukladno aktualnom Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, nije propisana obveza provjere starosti gume. Tako se pri tehničkom pregledu guma ne utvrđuje starost guma, to jest starost gume ne utječe na prolaznost na tehničkom pregledu. Ipak, ako nadzornik prema tvrdnji vlasnika i DOT oznaci utvrdi da je guma starija, u pravilu se vlasniku daje usmena preporuka da se gume zamijene novijima. U principu se daje ista preporuka koju daju i proizvođači guma, a to je da se ne koriste gume starije od deset godina. Valja imati na umu kako pravilno čuvane gume zadržavaju svoja prvobitna svojstva. Isto tako treba znati kako se neka svojstva gume tijekom uporabe naravno mijenjaju zbog sporog, ali stalnog habanja, odnosno smanjivanja dubine kanala u dezenu gaznoga sloja samog pneumatika. Dok se jedna svojstva s vremenom pogoršavaju, druga se poboljšavaju. Tako se otpor na akvaplaning i otpor na habanje na mokroj cesti općenito smanjuju, dok se upravljivost na suhoj cesti i stupanj istrošenosti optimiziraju.