NASCAR pronašao način kako da se njihove utrke održavaju

Da se sportska natjecanja odgađaju ili otkazuju u cijelosti, već smo naviknuli tijekom 2020. Ili da se barem održavaju bez publike. Međutim, američko prvenstvo kružnih utrka NASCAR i još neka manja automobilistička prvenstva pronašli su način kako da se njihove utrke održavaju. Ali ne u prirodnom okruženju.

Ugođaj kao iz kokpita

NASCAR se, naime, od ožujka prošle godine održava virtualno, putem računala gdje vozači preuzimaju ulogu igrača računalnih simulacija. Takvo što odavno je prisutno, sasvim sigurno mnogi od vas, ili vaša djeca, kod kuće imaju volan koji se priključuje na računalo ili konzolu pa igrate simulacije koje doista vjerno oponašaju samu stazu, automobil koji po njoj vozi zajedno sa zvukom pa i vibracijama koje vozač osjeća u tom automobilu. Napretkom tehnologije i računala su postala dramatično brža s mogućnostima da s još većom vjernošću prenose ugođaj iz kokpita kakvog sportskog ili trkaćeg automobila. Koliko vidimo, sve je to toliko uvjerljivo da se upravljača prihvaćaju i profesionalni vozači čije se virtualne utrke čak i rado gledaju. To, dakako, nije ni blizu brojkama gledanosti koje imaju stvarne utrke NASCAR-a.

Primjerice, zadnja utrka ovog prvenstva prije pandemijom uvjetovane stanke, ona u Phoenixu, imala je gledanost od 4,6 milijuna, dok je krajem ožujka gledanost prve utrke eNASCAR Pro Invitational Racing serije, ona na Homestead-Miami Speedwayu, imala gledanost od 903.000. I to, dakako, nije zanemarivo, dapače, bilo je dovoljno da vodstvo NASCAR-a odluči da se prekinuta sezona nastavi virtualno, u novom natjecanju, koje je isprva zamišljeno kao samostalni događaj, no odmah je postalo tjednim natjecanjem s posebnim događajem koji bi se odvijao subotom navečer. I nije sve to uopće bilo mrsko vozačima ovog tradicionalnog američkog automobilističkog natjecanja poput velikih zvijezda ovog oktanskog sporta, Dalea Earnhardta Jr., Bobbyja Labontea ili Jeffa Gordona.

Video: Bez struganja otopite led sa stakla u nekoliko sekundi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, sada se postavlja pitanje, kojem je The New York Times posvetio veliki tekst, hoće li se to prvenstvo uspjeti održati i nakon što se ponovno počne voziti pravi NASCAR? Pogotovo zato što je nakon deset mjeseci održavanja ovih utrka zaključeno kako su zapravo spasile sezonu. I pri tome se otvorio novi izvor prihoda za momčadi koje se inače u NASCAR-u natječu dajući im novi marketinški kanal, a k tome se za ovaj sport zainteresirala i mlađa publika. I ovaj sport se kao i brojni drugi sportovi bore da dovedu ili zadrže mlađu publiku na svojim natjecanjima, bilo uživo bilo pred televizijskim ekranima.

Virtualna je i Formula 1

A ovo je sretan amalgam, virtualna se utrka može gledati na dva načina, kao simulacija ili stvarna utrka. Jer, na kraju krajeva, virtualnim automobilima ipak upravljaju profesionalci, a znamo otprije ako je fizikalni model automobila u takvim simulacijama razvijen gotovo do savršenstva. Nije puno drukčije ni s Formulom 1. Primjerice, Virtual Bahrain Grand Prix privukao je oko četiri milijuna gledatelja što je opet mnogo manje nego uobičajenih prosječnih 34 milijuna kolika je inače gledanost utrke formule 1 na različitim platformama. – Imali smo rekordne brojke na digitalnim platformama i, kada su se prave utrke vratile u Austriji, a onda i na našem Esports sadržaju što se tiče našeg službenog virtualnog prvenstva koje je prošle godine postizalo također rekordne brojke. Riječ je o jednom sasvim novom nivou izloženosti publici – rekao je Julian Tan, koji u Formuli 1 vodi digitalno poslovanje.le.