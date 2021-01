Naš dizajner radi punom parom! Stiže nova električna ikona s hrvatskim potpisom

BMW grupa ubrzo će dodatno proširiti svoju paletu elektrificiranih premium vozila. Naime, na tržište će ove godine stići novi nosivi stupovi BMW-ove EV game – modeli iX te iX3. BMW iX u prodaji se očekuje krajem godine, a električni SUV iX3 u hrvatske će prodajne salone stići već u proljeće. Dolazi s elektromotorom snage 286 KS i pogonom na stražnje kotače. Nudi i 400 Nm okretnog momenta. Iz BMW-a navode da ovaj, prvi potpuno električni BMW Sports Activity Vehicle (SAV) kombinira najbolje od dva svijeta: voznu dinamiku i premium kvalitetu BMW-a X3 i povećane performanse i učinkovitost pete generacije BMW eDrive tehnologije. S dometom do 460 km i potrošnjom električne energije od 18,5 kWh/100 km, BMW iX3 postavlja nove standarde. Električna pogonska jedinica koja se sastoji od električnog motora, mjenjača i energetske elektronike dizajnirana je za maksimalnu učinkovitost i zadovoljstvo u vožnji. Visokonaponska baterija s posebno razvijenim litij-ionskim memorijskim ćelijama napaja električni motor energijom. Izravni pogon isporučuje maksimalni okretni moment iz stanja mirovanja i omogućuje spontano i neometano ubrzanje. BMW iX3 postiže maksimalnih 180 km/h, a za sprint iz mirovanja do stotke utroši 6,8 sekundi. Inovativne mjere poput adaptivne obnove dodatno povećavaju učinkovitost. Energija se obnavlja tijekom kočenja inteligentnim prilagođavanjem razine usporavanja i kočnog učinka. Oprema poput standardnog adaptivnog ovjesa jamči udobnu i dinamičnu vožnju, svojstvenu svim BMW modelima. Također, iX3 opremljen je brojnim inteligentnim sustavima za pomoć u vožnji te digitalnim uslugama koje olakšavaju boravak u vozilu te ga čine još ugodnijim.

Kad krajem godine na tržište stigne i model iX, ponudit će nov pristup dizajnu te također obilje naprednih tehnologija. Osim na dizajnu, kod novog BMW-a iX naglasak je na održivosti, užitku u vožnji, udobnosti i luksuzu.

– Monolitni dizajn s malo preciznih linija pokazuje karakter i daje automobilu moderan izgled. BMW iX je hrabar, a opet čist i elegantan. Dizajnirali smo BMW iX iznutra prema van. U međuvremenu smo posebno pazili na stvaranje modernog i minimalističkog dizajna interijera s vrlo prostranim osjećajem – pojasnio je voditelj dizajna marke BMW, Hrvat Domagoj Đukec.

BMW iX prvi je predstavnik nove generacije automobila koji će redefinirati vozačko iskustvo, osjećaj prostora u kabini te odnos između vozila i putnika. Usvojio je posljednje inovacije na polju elektrifikacije, automatizirane vožnje i povezivosti. I on će, poput modela iX3, donijeti petu generaciju BMW eDrive tehnologije. Raspolagat će s više od 500 KS, što će mu biti dovoljno da do stotke stigne za manje od pet sekundi. Istovremeno, trošit će manje od 21 kWh na 100 kilometara.

Već će ova dva električna noviteta pružiti inovativnost i dinamiku kakve se od BMW-a i očekuju, a nakon njih stići će i treći, zasad pokazan samo u konceptnom izdanju. BMW i4 trebao bi početkom 2022. godine dodatno pojačati električnu gamu luksuznog bavarskog proizvođača. Početak proizvodnje zakazan je za ovu godinu, a konačan dizajn ovog atraktivnog noviteta vjerojatno ćemo vidjeti već u prvoj polovini 2021. Električna limuzina kupeovskih obrisa trebala bi ponuditi 595 kilometara autonomije te ubrzanje iz mirovanja do stotke u samo četiri sekunde. Očekuje se stražnji pogon i onaj na sva četiri kotača. Ulazni bi model trebao biti BMW i435, sa stražnjim pogonom i oko 280 KS. Slijedi BMW i440, također sa stražnjim pogonom, ali s oko 330 konja. Vrhunac ponude nosi potpis BMW-ovih tuning majstora. BMW i4 M50 imat će dva motora, xDrive pogon te između 450 i 460 KS.

Već prije nekoliko godina BMW je, kad je o elektrifikaciji riječ, imao odličnu početnu poziciju. S modelom i3 bio je ispred vremena, a taj je električni model i danas zanimljiv. BMW planira velike stvari, znatno širenje EV asortimana. Vozila marki BMW i Mini s elektrificiranim pogonskim sustavima nude se na 74 tržišta širom svijeta. Ciljevi održivosti BMW grupe usmjereni su na to da do 2030. godine na cestu stavi više od sedam milijuna vozila s elektrificiranim pogonskim sustavima, od čega dvije trećine potpuno električnih inačica.