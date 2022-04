Isprobali smo šestu generaciju slavnog njemačkog modela: Do 60 km na struju, a na autocesti na benzin

Šesta generacija njemačkog kompakta Opel Astre - koja je nedavno proslavila 30 godina proizvodnje, no korijene vuče od prethodnika Kadetta koji se pojavio još 1936. kao prvi kompakt na tržištu - na hrvatsko tržište stiže u lipnju. Potpuni cjenik još nije definiran, no volumenski model od kojeg hrvatski zastupnik najviše očekuje, onaj s 1,2-litrenim trocilindarskim turbobenzincem sa 110 konjskih snaga, 6-stupanjskim ručnim mjenjačem i vrlo bogatom opremom Edition (16" alu felge, automatska klima, LED svjetla, 10" središnji ekran i digitalna instrumentna ploča, niz ADAS sustava....) trebao bi imati cijenu od 163.395 kuna.

Astru smo isprobali na prvim testnim vožnjama od Zagreba do Vranskog jezera i nazad, dakle najvećim dijelom na autocesti. Prvo smo sjeli u plug-in hibridnu verziju sa 180 KS i 360 Nm okretnog momenta koja se temelji na 1,6-litrenom benzincu. Tih, ugodan i snažan hibridni sustav izrazito je štedljiv u gradskoj vožnji pri izlasku iz Zagreba i na otvorenoj cesti na Jadranskoj magistrali gdje struja dolazi do izražaja (baterija od 12,4 kWh) i možete se voziti do 60 km na struju ili imati vrlo malu potrošnju u hibridnom modu (službena 1,4 l/100 km).

Na autocesti nema smisla koristiti struju pa se vozite na benzin uz malu pomoć elektromotora, a potrošnja nam je bila oko 9 l/100 km. Astra Hybrid je moćna, do stotke stiže za 7,6 sekundi i maksimalno juri čak do 225 km/h, a na autocesti je stabilna i udobna. Iduće godine doći će i snažniji plug-in hibrid s 225 konja. Dizelski 1,5 sa 130 KS i 300 Nm prikladniji je za one koji rade više kilometara i češće su na autocesti gdje troši oko 2 litre manje od hibrida. Dizelaš će se moći kupiti s ručnim mjenjačem ili 8-stupanjskim automatikom.

Na povratku smo isprobali snažniju benzinsku verziju sa 130 KS i 230 Nm, koja je također vrlo udobna i više no dovoljno snažna. Astra je dimenzijama ostala gotovo ista, dugačka je 437,4 i široka 186 cm. Međuosovinski razmak povećan je za 1,3 cm, na ukupnih 267,5 cm.

Prtljažnik je bitno narastao - do 422 litre (1339 l), dok plug-in hibrid nudi 352 litre (1268 l). Digitalna ploča s instrumentima Pure Panel dolazi standardno, a od Edition opreme tu je 10" središnji zaslon, dok izvanrednu udobnost sjedenja omogućuju prednja sjedala s AGR certifikatom. Dugi popis automatiziranih sustava koji pomažu vozaču uključuje i automatski tempomat koji ubrzava ili usporava kako biste slijedili vozilo ispred vas i može kočiti do mirovanja, ako je potrebno.

Elegantna karavanska verzija dolazi uskoro i nudit će prtljažnik od 608 litara.