Nakon što je Trump zaprijetio EU stigao mu je odgovor!

Europska unija će odgovoriti na bilo kakvu američku odluku o podizanju carina na europske automobile, rekao je u subotu visoki dužnosnik Europske komisije.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je zaprijetio da će uvesti carinu od 20 posto na sve automobile iz Europske unije, mjesec dana nakon što je njegova vlada započela istragu o tome je li uvoz automobila prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

"Ako odluče povećati carine na uvoz automobila mi opet nemamo izbora nego reagirati", rekao je potpredsjednik Komisije Jyrki Katainen za francuske novine Le Monde.

"Ne želimo se svađati (oko trgovine) u javnosti putem Twittera. Trebamo zaustaviti eskalaciju", dodao je.

"Ako se ove carine i barijere uskoro ne ukinu i uklone, stavit ćemo carinu od dvadeset posto na sve njihove automobile koji stižu u SAD. Proizvodite ih ovdje", napisao je u petak Trump na toj društvenoj mreži.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL

Dionice europskih proizvođača automobila pale su nakon te prijetnje. Pogođeni su i američki proizvođači Ford Motor Co i General Motors Co. Američko ministarstvo gospodarstva ima rok do veljače 2019. da dovrši istragu oko toga šteti li uvoz automobila i autodijelova američkoj nacionalnoj sigurnosti.

Ministar Wilbur Ross u četvrtak je rekao da ministarstvo to želi dovršiti do srpnja ili kolovoza. Trump je u svojim kritikama više puta izdvojio njemački izvoz automobila u SAD. U svibnju je na susretu s proizvođačima automobila u Bijeloj kući rekao da planira uvesti carine od 20 do 25 posto na neka uvezena vozila, te je oštro kritizirao njemački automobilski trgovinski suficit sa SAD-om.

Washington trenutno na uvezene automobile iz EU stavlja carinu od 2,5 posto, a 25 posto na kamionete. EU na automobile uvezene iz SAD-a ima carinu od 10 posto.

Prijedlog povećanja carina izazvao je niz kritika među republikanskim zastupnicima i u poslovnom svijetu. Skupina koja predstavlja velike američke i strane proizvođače objavila je da je "uvjerena da uvoz automobila ne predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost".

Američka gospodarska komora istaknula je kako se u posljednjem desetljeću proizvodnja automobila u SAD-u udvostručila i da bi carine bile "velik udarac samoj industriji za koju tvrdi da je želi zaštititi". Njemačke tvrtke Volkswagen AG, Daimler AG i MBW AG proizvode automobile u tvornicama u SAD-u. BMW je jedan od najvećih poslodavaca u Južnoj Karolini gdje zapošljava više od 9 tisuća ljudi.

Na Sjedinjene Države je u 2017. otpalo oko 15 posto svjetske prodaje Mercedes-Benza i BMW-a. U SAD je otišlo 5 posto prodaje Volswagenove VW marke i 12 posto prodaje njegove marke Audi.