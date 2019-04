Nakon 15 godina Toyotina limuzina vratila se u Europu

Nakon 15 godina Toyotina limuzina Camry vratila se u Europu. Prvi put je predstavljena 1982. i od tada je prodana u 19 milijuna primjeraka, a sedmu generaciju, koja će u Europi zamijeniti Avensis isprobali smo u našem Šibeniku, na prvim europskim testnim vožnjama.

Camry je zbilja dobar komad automobila, s dužinom od 4,885 m i međuosovinskim razmakom od 2,825 m, zapravo se smješta između D i E segmenta (Avensis je bio tipična limuzina D segmenta). Uživo izgleda atraktivno i skladno, a u unutrašnjosti je zaista prostran, a ako se uspoređuje s D segmentom, jedan je od najprostranijih modela, dok se na stražnjoj klupi sjedi jako komforno. Prema dimenzijama prirodni konkurenti su joj Škoda Superb i Mazda6. Klasični limuzinski prtljažnik nudi 524 litre korisnog prostora.

[video: 30718 / ]

U unutrašnjosti miriše na premium, barem u testiranoj verziji s najboljom opremom, pa se usporedba s Lexusovim limuzinama prirodno nameću, a u tom smjeru ide i dizajn prednjeg dijela automobila za koji će mnogi primijetiti da je amerikaniziran. Nije ni čudo, budući da se Camry najbolje prodaje u SAD-u s oko 350.000 jedinica godišnje. Ispred vozača je pregledan kokpit koji se sastoji od tri elementa – 7” informacijski ekran na komandnoj ploči, 8” središnji dodirni zaslon u boji i 10” head-up displej s projekcijom najbitnijih vozačkih informacija na vjetrobranskom staklu. Sva tri ekrana rade sinkronizirano, što u praksi djeluje odlično, a cijeli se sustav jednostavno koristi.

Camry nudi i neke prestižne elemente poput trozonskog klima-uređaja (vozač, suvozač i putnici straga) uz s ventilacijskog sustava koji uništava bakterije, ali i vlaži lice i kosu te se mogu birati tri mirisa. To je prije bilo rezervirano samo za Lexusove modele, a možemo reći da Camry U ponudi je i JBL premium audio sustav s 9 zvučnika, kao i bežični punjač za pametni telefon.

Camry se u zapadnoj Europi nudi samo u hibridnoj varijanti (benzinca ne prodaju, a dizel više ni ne proizvode), a Toyota je za njega razvila poseban hibridni sklop temeljen na 2,5-litrenom benzincu koji sinergijski s elektromotorom razvija 218 KS. A to je i više nego dovoljno da Camry bude dinamičan u vožnji, dapače, do stotke 1,6 tona mase Camryja stiže za 8,3 s, a maksimalna brzina je ograničena na 180 km/h. Camry je ugodan za vožnju i na autocesti, gdje je vrlo miran i tih i pri brzinama većim od 150 km/h (više se legalno ni ne smije voziti u Hrvatskoj). Posebno nas se dojmilo krstarenje Jadranskom magistralom, gdje do izražaja dolaze dinamična svojstva Camryja. A prosječna potrošnja jednostavno oduševljava – 6,1 l/100 km. Dakako, sigurnost je na visokoj razini sa standardnim Toyota safety sense sustavom.

– Novi Camry smo zaista razvijali od nule, posebno hibridnu verziju. U SAD-u očekujemo da će se i dalje bolje prodavati klasični benzinci 2,5 i 3,5 V6, ali su se i američki novinari iznenadili koliko je hibridna verzija bolja i brža po zavojitoj cesti – rekao nam je glavni inženjer Camryja Masato Katsumata.

U prodaju Toyota Camry u Hrvatsku stiže 1. svibnja po početnoj cijeni od 266.000 kuna. Treba imati na umu da se za to dobije hibrid s 218 KS uz automatski mjenjač.