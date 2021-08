Najtraženiji dizelaši iz 2016., VW Golf i Passat na vrhu

Unos rabljenih automobila unatoč pandemiji i određenom nedostatku polovnih automobila na europskom tržištu i dalje čini značajan, odnosno najveći dio novoregistriranih automobila u Hrvatskoj. Do 10. kolovoza prema podacima Centra za vozila Hrvatske u našoj je zemlji registrirano 37.931 rabljeni automobil unesen iz jedne od država Europske unije. U prvih osam mjeseci ove godine registrirano je 31.778 novih automobila. U odnosu na isto razdoblje lani kada je do 10.8. uneseno 33.639 automobila, to je povećanje od 12,7 posto. No, daleko je još to od rekordne pretpandemijske 2019. kada je već do tada registrirano 50.545 rabljenih automobila iz unosa.

Podaci CVH otkrivaju mnoge zanimljive stvari i prema njima možemo projicirati najtraženiji hrvatski automobil iz unosa. A to bi bio Volkswagen Golf s dizelskim motorom proizveden 2016. godine. Već godinama je daleko najtraženija marka automobila koji se unose u Hrvatsku Volkswagen. Do 10. kolovoza tako je u Hrvatsku uneseno 6622 Volkswagen automobila.

Druga najtraženija marka je francuski Renault s 4398 unesenih automobila u Hrvatsku u 2021. godini. BMW je treći s 3350 unesenih automobila, a slijede Audi s 3016 automobila, Ford s 2468 automobila, Opel s 2098, Mercedes s 1996 automobila. A u top 10 najtraženijih marki rabljenih vozila iz unosa zatvaraju Peugeot s 1882 unesena automobila, Škoda s 1609 automobila i Nissan s 1238 auta.

Volkswagen ima i prva dva najtraženija rabljena modela automobila iz unosa – Golf je daleko najtraženiji s 3001 unesenim vozilom do 10. kolovoza, dok je na drugom mjestu Passat s 1318 unesenih jedinica. Renault Megane se nalazi na trećem mjestu s 1069 automobila, četvrti je Audi A4 s 1043 automobila, a peti BMW Serije 3 s 1008 automobila. Vrlo su traženi i Renault Clio s 969 registracija, Nissan Qashqai s 893 unesena automobila, Ford Focus s 867 automobila, Opel Astra 857 te VW Polo s 856 unesenih polovnih automobila ove godine.

Dizelsko gorivo je apsolutno još uvijek najtraženije, jer je od 37.931 unesenih automobila čak 30.973 bilo na dizelski pogon. Benzinaca je bilo 6095, hibridnih vozila 426, a uneseno je i 176 rabljenih električnih automobila.

Ono što je pozitivno jest da su najtraženija godišta automobila proizvedenih prije pet godina. Ove godine najtraženiji automobili su proizvedeni 2016. godine kojih je bilo 5211. Slijede automobili koji su proizvedeni 2017. godine s 5207 unesenih automobila. Slijede automobili 2015. godišta kojih je u 2021. uneseno 3848, pa automobili proizvedeni 2018. s 2892 unesene jedinice.

No, popularna su i nešto starija godišta automobila koji su jeftiniji i pristupačniji hrvatskim kupcima.

Uneseno je 2727 automobila 2014. godišta, 2711 auta 2011. godišta, 2512 auta 2012. godišta, 2328. 2013. godišta, 2280 godišta 2010. te 1752 automobila koja su proizvedena 2009. godine.