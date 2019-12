Najsnažniji i najizdržljiviji Land Rover ikad napravljen kreće od 525.175 kn

Novi Land Rover Defender na nekoliko je dana navratio do Zagreba, kako bi najavio svoj skori dolazak na tržište. Ikona 20. stoljeća u novom je izdanju osposobljena za sve izazove 21. stoljeća, a Defenderovo ukazivanje u novoizgrađenom zagrebačkom salonu Land Rovera znači i da se ovaj Land Rover, najsnažniji i najizdržljiviji ikad napravljen, u Hrvatskoj već može naručiti. Prvi primjerci izvedbe 110 trebali bi stići u travnju, dok se Defender 90 očekuje u jesen.

Defender 90 s kraćim međuosovinskim razmakom s dizelskim agregatom stoji od 525.175 kuna, a cijena izvedbe 110 - također s dizelskim motorom - kreće od 577.375 kuna. Manji Defender s benzinskim motorom stoji od 558.040 kn, dok veći u benzinskom izdanju stoji od 611.570 kuna. Zbog našeg načina obračunavanja trošarina, Defender je u Hrvatskoj oko 10.000 eura skuplji nego u susjednoj Sloveniji. U ponudi je s dva dizelska (200 i 240 KS) i dva benzinska motora (300 i 400 KS). Svi motori upareni su s 8-stupanjskim automatskim prijenosom. Plug -in izvedba gami bi se trebala pridružiti sredinom iduće godine, u skladu s planom da se iduće godine svi Land Roverovi modeli ponude i u plug-in ili mild hibrid izvedbi.

Iz Land Rovera navode kako Defender direktnih konkurenata nema, a u širem aspektu ‘tući’ bi se mogao s Mercedesom G-klase, Audijem Q7, Toyotom Land Cruiser, Mitsubishi Pajerom. Hrvatskom je tržištu za 2020. godinu namijenjeno 15 primjeraka.

Novi Defender ubraja se u modele kod kojih pažnju podjednako plijene snažno naslijeđe, vrhunske terenske sposobnosti i ugrađene napredne tehnologije. Izdržljiva nova D7x struktura dizajnirana da izdrži postupak ispitivanja u ekstremnim uvjetima nadilazi normalne standarde za SUV vozila. Robusne izvedbe, čvrstog ovjesa, u uzvedbi 110 Defender je dug preko pet metara, računamo li i kotač na stražnjim vratima. Bez njega u dužinu broji 475,8 cm. Maksimalni kapacitet korisne nosivosti do 900 kg, statička nosivost krova do 300 kg i kapacitet vuče od 3720 kg čine Defender vrhunskim vozilom s pogonom 4x4 za kopnene avanture. Od tla je odignut 29,1 cm.

Može proći kroz vodu duboku do 90 centimetara, a zahvaljujući vanjskoj kameri na ekranu u vozilu može se gledati Defenderovo podvozje - čak i tijekom prolaska kroz vodu. U Defenderu 110 dostupna je 5+2 konfiguracija sjedala. Defender 110 nudi konfiguracije od pet, šest ili 5+2 sjedala, s teretnim prostorom iza sjedala u drugom redu zapremnine do 1075 litara, a kada su sjedala u drugom redu preklopljena do 2380 l. U model 90 stane šest putnika u vozilo dužine kompaktnog hatchbacka. Novi Defender prvi put nudi sustav za informiranje i zabavu Pivi Pro, koji se odlikuje intuitivnijim sučeljem, dok ažuriranja Software-Over-The-Air osiguravaju da je uvijek i bilo gdje u svijetu opremljen najnovijim softverom.

