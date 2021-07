Najsnažniji cestovni Peugeot svih vremena daje 360 konja

Novi sportaš na našim cestama osim Peugeotova potpisa ima i onaj Sport Engineered, potpis odjela za vozila visokih performansi. Model 508 Peugeot Sport Engineered prvi je s takvom oznakom, ujedno i najsnažniji cestovni automobil kojeg je ova francuska marka ikada proizvela. Na našim se prometnicama ukazao u sklopu predstavljanja Peugeotove elektrificirane game. Da, Peugeotov najbrutalniji sportaš djelomično se hrani strujom. Njegov hibridni pogon pruža itekako osjetnih 360 konjskih snaga. Pogon čini benzinski motor koji iz obujma 1,6 litara izvlači 200 KS te dva elektromotora. Jedan je elektromotor montiran sprijeda, a drugi straga. Prednji ima 110, a stražnji 113 KS.

Kako je to kod hibrida uobičajeno, ukupna snaga pogona manja je od zbroja snage svih motora, no benzinsko-električna kombinacija od 360 konja, uz okretni moment od 520 Nm, na cesti rezultira nesvakidašnjom dinamikom, ukomponiranom u već poslovičnu francusku udobnost. Naravno, koliko udoban sportski automobil može biti. Peugeot 508 PSE krući je od obične 508-ice, modificirani su mu i podesivi ovjes i upravljački sklop i kočnice. Karoserija je spuštena, tragovi kotača prošireni. Kombinacija unutarnjeg izgaranja i električne energije omogućuje gotovo trenutan odziv. Model 508 PSE iz mirovanja do stotke pojuri za 5,2 sekunde, no međuubrzanja su još zanimljivija - od 80 do 120 km/h stiže za tri sekunde. Najveća brzina od 250 km/h elektronički je ograničena.

508 PSE nije skroman automobil. Niti to treba biti. Već na prvi pogled otkriva da je drukčiji i da je brz. Upečatljivih detalja u žarkoj boji može se naći posvuda po karoseriji, kao i u atraktivnoj unutrašnjosti. Naravno, PSE model ima i aerodinamička krilca, veliki stražnji difuzor, galvanizirane crne ispušne cijevi, 20-inčne naplatke. U kabini, na središnjoj konzoli, vozač izravno bira između pet načina vožnje. Mod Electric je za potpuno električan pogon, što omogućuje pristup gradskim zelenim zonama i oštra ubrzanja zahvaljujući trenutnom odzivu električnih motora. Mod Comfort zapravo je hibridni način s mekše podešenim ovjesom za udobnu vožnju, dok u modu Hybrid vozilo automatski odabire između rada termičkog motora i električnog motora ovisno o uvjetima u vožnji kako bi potrošnja bila optimalna. Mod Sport na raspolaganje stavlja čitavu ergelu od 360 konja za izniman užitak u vožnji. Utječe na upravljanje, ovjes, mapiranje papučice gasa i zvuk motora. Termički motor osigurava punjenje baterije kako bi uvijek bila dostupna najveća snaga. Mod 4WD podrazumijeva najveću vučnu silu u situacijama kada je prianjanje slabo.

Kao što neuvjerljivo (koliko god bilo istinito) zvuči informacija o udobnosti nekog sportskog automobila, jednak je dojam i kad govorimo o njegovoj štedljivosti. Pa ipak, 508 PSE nije rastrošan automobil. Deklarirana mu je potrošnja samo 2,03 litre na 100 kilometara. Uz jedno punjenje baterije moguće je prevaliti 42 kilometara isključivo na struju.