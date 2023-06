Najšminkerskiji automobili metropole za vikend izlaze na gradske ulice

Najšminkerskiji zagrebački automobili, naša pokretna kulturna baština, stogodišnji oldtimeri i budući stogodišnjaci, moći će se vidjeti u subotu, 3. lipnja, od 9 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u zagrebačkoj Savskoj ulici. Bit će to početak 37. Zagrebačkog oldtimer rallyja, koji se ove godine vozi od Zagreba preko Kloštar Ivanića do Čazme. Reli traje 3. i 4. lipnja, a samo prvog vikenda šestog mjeseca ti automobili se na gradskim ulicama mogu vidjeti uživo, jer većinom vremena su u garažama članova Oldtimer kluba Zagreb.

– U Savskoj će se u subotu moći vidjeti Ford T našeg Željka Skukana, Ford B Joze Dujmovića, Porsche 911 Radovana Marjanovića Kavanagha, motor Indian Scout Željka Lončara, crvena Alfa Romeo Spider Josipa Smolkovića, Mercedes Pagoda i Mercedes 111 četverosjed kabriolet Vlade Brkanića, a svakako je najstariji Nash Dalibora Lebarovića koji ove godine slavi 100. rođendan, proizveden je 1923. godine – ponosno nabraja Rudolf Klicper, član organizacijskog odbora, koji će susjedi pokazati oldtimer JAWA Velorex Oskar 16.

Tko se nađe u blizini moći će izbliza vidjeti i vojne džipove Willis, Zastavu AR 55 pa sve do predratnih motora Ariela, Zündappa, Jawe, BMW–a R25 i R26, Urala, Dnjepra...

– Sve su to redom budući stogodišnjaci – kaže Klicper.

Tko se najviše veseli vidjeti oldtimere uživo?

– Djeca su razdragana, štos im je, no rijetko tko ostane ravnodušan. I stari i mladi veselo razgledavaju, često je tolika gužva da se jedva može proći. Ništa čudno, jer sva su ta vozila redom povijest na kotačima, a mi se trudimo da blistaju do posljednjeg detalja. U Tehničkom muzeju bit ćemo od 9 do 14 sati, a kako bi posjetitelji dodatno uživali svirat će i ZET–ov puhački orkestar evergreene i zabavnu glazbu. Svake godine skupe se stotine susjeda, a to su doživljaji koji se dugo pamte, jer rijetko su ovi automobili na cesti. Neki tek jednom godišnje izlaze iz garaža kako bi sudjelovali na reliju koji organizira Oldtimer klub Zagreb – kaže Klicper.

Kada je bio prvi reli?

– Točno prije 37 godina, vozili smo od Zagreba do Samobora. I održava se svake godine u prvom vikendu lipnja i to bez iznimke. Prvi je bio u organizaciji tadašnjeg Tehničkog muzeja Zagreba, a iz kojeg je stasao i Oldtimer klub Zagreb. Svake godine od metropole vozimo do nekog drugog mjesta u okolici. Treba znati kako su to osjetljivi automobili i nije ih lako voziti, pa ne možemo raditi velike rute. U nedjelju se reli nastavlja, krećemo od Trga Stjepana Radića u 9:30 te preko Dugog Sela, Božjakovine i Lupoglava idemo prema Kloštar Ivaniću, a zatim sve do Čazme. Razgledat ćemo i Trg čazmanskog Kaptola, Crkvu sv. Marije Magdalene, galerije Anton Cetin i Aleksandar Marx pa čak i pogledati u kinu prvi hrvatski crtani film. I vozimo se i družimo! – dodaju.

Na relijima se dodjeljuju i nagrada publike najljepšim automobilima, biraju se u tri kategorije, motorkotača, automobila i terenskih vozila, po tri najljepša, a rekorder po broju nagrada je Željko Skukan čiji Ford T kojem će uskoro stotinu godina, budući da je i kabriolet, otima najviše uzdaha.

– Pozivamo sve koji su u blizini da dođu pogledati kakvu povijest na kotačima naša metropola ima. Ovo su rijetke prilike vidjeti sve na broju – kaže društvo iz Oldtimer kluba Zagreb.