Najprodavaniji električni auto na svijetu napokon dostupan u Hrvatskoj

Druga generacija globalno najprodavanijeg električnog automobila na svijetu konačno i službeno krajem svibnja stiže na hrvatsko tržište, dok se narudžbe već sada mogu dogovoriti. Zasad je u Hrvatskoj dostupna samo najopremljenija verzija s opremom Tekna za 317.000 kuna.

Nissan prvu generaciju Leafa službeno u Hrvatskoj nije komercijalizirao, a novi Leaf je u odnosu na prethodnika znatno unaprijeđen. Prije svega novi električni motor sada razvija 150 KS i 320 Nm okretnog momenta, što mu je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,9 sekundi.

Baterija sada ima kapacitet 40 kWh. Domet mu je prema NEDC-u 378 km, a prema realnijem novom WLTP protokolu 270 km. Do 80% kapaciteta (brzo punjenje – 50 kW) traje 40 do 60 minuta, a do punog kapaciteta na običnoj kućnoj utičnici (3kW) 16 sati, dok je uz najnoviji kućni brzi punjač od 7kW baterija “do vrha” puna za 7,5 sati.

Novi Leaf opremljen je i ProPilot sustavom poluautonomne vožnje.