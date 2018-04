Najpametniji automobil: automatizirana vožnja i glasovne naredbe

Nova Mercedesova A-klasa, četvrta generacija najmanjeg Mercedes-Benza, koja se iz napuhanog jednovolumena predstavljenog još 1997. godine u trećoj generaciji iz 2013. godine pretvorila u dinamični kompakt, ne razlikuje se dramatično vanjskim dizajnom od prethodnice koja je redizajnirana prije nepune tri godine. Njemački su stručnjaci s pravom procijenili da glavne značajke vanjskog dizajna ne treba mijenjati, pa su A-klasu samo fino dotjerali s vrlo atraktivnom prednjom maskom, novim prednjim i stražnjim svjetlima. Konačni rezultat je vrlo atraktivan kompakt, koji je i rastegnut do 442 cm (+12 cm) uz 3 cm duži međuosovinski razmak. Rezultat je više mjesta u unutrašnjosti posebno za ramena straga i laktove sprijeda i straga, dok je prtljažnik veći za 29 litara i s ukupno 370 litara stigao je u prosjek C segmenta. Primjerice, VW Golf nudi 380 litara.

Uz sve to, A-klasa je u prosjeku lakša 20 kg.

Vidljivost, koja je bila boljka A-klase poboljšana je za 10%, a uz vrhunske kamere i all-around view monitor (u boljim paketima opreme) s parkiranjem nema nikakvih problema, što smo isprobali u malim dalmatinskim kalama.

Ali ono što je zaista posve novo i trenutno najnaprednije na tržištu jest unutrašnjost A-klase, prilagođena novoj digitalnoj generaciji. Preciznije, njezinim sustavima povezivosti, odnosno kako ih u Mercedesu zovu MBUX – Mercedes-Benz korisnički doživljaj, Mercedes je, za sada barem u A-klasi rekao zbogom analognim instrumentima. Već osnovni model dolazi uz dva 7-inčna ekrana, druga razina su jedan 7" i jedan 10,25-inčni ekran, dok u najboljim paketima opreme stiže uz dva 10,25-inčna ekrana, kakve smo imali prilike isprobati na prvim svjetskim vožnjama u Trogiru. Dakako, dva velika ekrana osjetljiva na dodir visoke razlučivosti bili su opremljeni najluksuznijim softverom koji zaista pruža jedinstven vozački doživljaj. Prije svega tu je potpuno novi multimedijski sustav MBUX, najnapredniji koji se nudi u Mercedes automobilima, a njegova najbitnija značajka je sposobnost učenja zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

- Hey Mercedes! - ključna je riječ kojom se pokreće sustav inteligentnih glasovnih naredbi, na što ugodan ženski glas pita: Kako vam mogu pomoći? Nešto poput Appleova Sirija ili Amazonove Alexe.

Između ostalog, glasovnim naredbama je moguće podesiti klima-uređaj, dovoljno je reći "hladno mi je", a računalo će samo povećati temperaturu u vozilu. Želite li nekoga nazvati iz telefonskog imenika dovoljno je izgovoriti njegovo ime i narediti poziv, a posebno je korisno glasovno namjestiti odredište navigacijskog sustava i to vrlo jednostavno, primjerice, izgovorom: Želim ići u Zagreb ili Pariz!, nakon čega sustav odmah automatski podešava destinaciju.

Osim toga, kvaliteta slike i 3D grafika su najbolje koje smo vidjeli u automobilima. Primjerice, navigacijski sustav u raskrižjima pomoću prednje kamere projicira sliku u realnom vremenu i navodi vozača gdje treba skrenuti. Slika je toliko dobra da praktički možete voziti gledajući u ekran umjesto kroz vjetrobransko staklo. Isto tako, parkiranje je olakšano zbog senzora i vrhunskih kamera koje uključuju i 3D prikaz iz zraka. Mogu se zatražiti i točke interesa (POI) poput benzinske pumpe ili restorana, a sustav odmah pronalazi i predlaže najbliže te pita može li nas navigirati do tamo.

Dostupan je na više od 10 jezika, nažalost ne i na hrvatskom, pa smo ga koristili pomoću engleskog jezika.

MBUX je poseban zbog sposobnosti učenja, tako da vlasnika upoznaje i njemu se prilagođava, pa će tako, primjerice, zapamtiti vaše najdraže izvođače i pjesme te kada ih slušate, radnim danom ili vikendom.

Uz to, na središnjoj konzoli je radi lakšeg upravljanja multimedijom još napredniji touchpad (opcija), a uz to, dakako, i tipke na kolu upravljača.

U A-klasi je još naprednija "Mercedes me" zbirka aplikacija koja olakšava povezivanje i korištenje multimedije, a uključuje i pristup automobilu pomoću pametnog telefona.

Dakako, materijali su vrlo kvalitetni, a dizajn unutrašnjosti uz ventilacijske otvore koji više nisu inspirirani avionskim propelerima već turbinama i već spomenuti potpuno digitalizirani kokpit nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Naravno, A-klasa je pravi mali bastion sigurnosti s većinom funkcijama iz prestižne S-klase poput najnaprednijeg "driving assistance sustava", a u određenim situacijama vozi i polu-autonomno. Opremljena je "orlovim okom": najnaprednijom kamerom i radarskim sustavom koji joj omogućuje praćenje prometa do 500 metara ispred automobila. Uz to koristi karte i navigacijske podatke za pomoćne funkcije poput aktivnog održavanja razmaka, koji pametno predviđa i praktično prilagođava brzinu. Primjerice, kada se A-klasa približava zavojima, križanjima ili kružnom toku. Vozač u takvim situacijama dobiva jasnu poruku na ekranu da mora obje ruke držati na volanu.

Isprobali smo i polu-autonomnu vožnju, kraće vrijeme čak vozili i bez držanja upravljača na ravnoj dionici, dok pri prelasku u suprotni trak sustav aktivnog zadržavanja u traci prilično agresivno reagira i kočenjem te blokadom upravljača vozilo zadržava u traku. Isto se događa i ako bez uključivanja pokazivača smjera želite prijeći u drugi trak pri punoj liniji.

A samo uz upravljanje volanom odvezli smo gotovo cijelu dionicu po Jadranskoj magistrali od Trogira do Šibenika, dok je Mercedes sam prilagođavao brzinu, kočio i kretao zavisno o vozilu ispred nas. Jako dobro funkcionira, a vrlo jednostavno se uključuje i koristi.

Također, u A-klasi je i unaprijeđen sustav aktivnog kočenja u nuždi.

U početku prodaje, a narudžbe se već zaprimaju po početnoj cijeni od 238.000 kuna za dizelski A 180d sa 116 KS, A-klasa će biti dostupna uz tri agregata. Prvo sjedamo u novi početni benzinac A 200, četiricilindarski 1,33-litreni turbo koji je izvorno Renaultov agregat koji su Nijemci blago doradili. Razvija 163 KS i 250 Nm, a isprobali smo ga u kombinaciji s 7G-DCT automatikom s dvije spojke (dostupan i uz 6-brzinski manualni mjenjač). Vrlo je tih i uglađen uz automatski mjenjač, dok se glasnije brundanje osjeti tek kod maksimalnog dodavanja gasa. Zbog velikog okretnog momenta od 250 Nm dostupnog od 1620 o/min veoma je elastičan i ugodan za vožnju, a i prilično brz. Do stotke stiže za 8 sekundi, a najveća brzina je 225 km/h.

Uz to je u umjerenom tempu i prilično štedljiv. Na testnoj ruti smo prosječno trošili 7,3 l/100 km (službeni NEDC prosjek 5,2 l).

Treba vam više?! Mercedes nudi A250 sa svojim kućnim četiricilindarskim 2,0 turbobenzincem s 224 KS i 350 Nm, koji do stotke sprinta za 6,2 s i juri do 250 km/h.

Potom je na red stigao model A 180d s poznatim 1,5-litrenim turbodizelašem, jednim od najprodavanijih dizelskih motora u Europi ali i Hrvatskoj, koji se osim u dosadašnjoj A-klasi prodaje već više od desetljeća u mnogim modelima Renaulta, Nissana i Dacije. Koliko je dobar možda dovoljno govori činjenica da ga Mercedes i dalje ugrađuje u svoj novitet. Uz blagu njemačku doradu klasičan 1,5 dCi razvija 116 KS i 260 Nm od 1750 o/min. Uparen sa 7G-DCT automatikom slaže se vrlo dobro, a budući da su stručnjaci iz Stuttgarta poboljšali zvučnu izolaciju kod umjerene vožnje je u kabini mirno i tiho. Kao i kod malog turbobenzinca glasnije se javlja tek kod jačeg opterećenja. Ali, da se radi o poznatom dizelašu jasno je čim se izađe iz vozila kad motor radi uz klasičan glasan dizelski zvuk.

Foto: Press foto

Bez obzira na to što ovjes na stražnjoj osovini više nije multi-link nego polukruta osovina (neovisni multilink ovjes dolazi kod jačeg benzinca A 250) sa stabilizatorom, u vožnji se to ne osjeti. A-klasa je i dalje vrlo agilna, lijepo dinamično i sigurno prolazi zavoje, a u isto je vrijeme izuzetno udobna. To je rezultat standardne komforne suspenzije, a A-klasa serijski dolazi i uz mogućnost biranja modova vožnje - sport, eco, comfort... Dakle, dinamična je i kruća u modu sport, dok je u comfortu prava lađa na cesti s odličnom apsorpcijom neravnina.

Za krstarenje, prije svega autocestom koeficijent otpora zraka od 0,25 je i više nego dobrodošao.

Kod dizelaša se osjeti 70 kg veća masa, pogotovo u nosu automobila, ali to ipak nije presudna značajka.

Dizelaš do stotke stiže za 10,5 s, a najveća brzina je 202 km/h, dok je službena potrošnja 4,1 l/100 km. Nama je bila realnijih 5,4 l/100 km, ali iz iskustva znamo da uz malo pažnje može ići ispod 5 litara, a na otvorenoj cesti i debelo ispod toga.

Početna cijena za 180d model uparen sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem iznosi 238.000 kuna.