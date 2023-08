Najjeftinija opcija sa sedam sjedala za 19.800 eura, no bez tri isofixa u drugom redu

Biti visok svojevrsna je prednost, no većina je stvari na svijetu prilagođena ljudima prosječne visine. Primjerice, automobili. Stoga se nerijetko događa da se visoki ljudi u automobilima osjećaju skučeno. Odnosno, bolje rečeno ne onako ugodno kao osobe s prosječnom visinom. Slično je i s brojnijim obiteljima. Većina obiteljskih automobila skrojena je za prijevoz četveročlane obitelji, a samo jedno dijete više dovodi vas do toga da se inače veliki izbor odgovarajućih automobila dramatično sužuje.

To se pogotovo odnosi na one obitelji koje imaju malu djecu, odnosno troje djece vrtićke dobi, koja se prevoze u dječjim sjedalicama. Stoga smo provjerili koji modeli automobila nude tri isofix priključka, odnosno u kojima se može prevesti troje ili više djece.

Jednovolumena, koji su do prije desetak godina bili vrlo traženi, ima sve manje na tržištu, a upravo su oni bili najčešći izbor većih obitelji.

Jedan od klasičnih automobila s tri odvojena sjedala u drugom redu jest Volkswagenov jednovolumen Touran. I dok drugi proizvođači svoje monovolumene izbacuju iz ponude ili ih zamjenjuju SUV modelima ili svojevrsnim križancima jednovolumena i SUV-a, VW je odlučio ostati vjeran klasici. Kutijasti oblik je od predstavljanja 2003. godine bio zaštitni znak Tourana. Nekima taj oblik nije privlačan, no upravo je zbog njega Touran u unutrašnjosti vrlo prostran za auto dugačak 453 cm. U drugom redu nudi tri odvojena sjedala uz tri isofix priključka, a može se kupiti i uz dva sjedala u trećem redu, odnosno kao sedmerosjed. Štoviše, ako je Touran opremljen s dva sjedala u trećem redu i ona imaju isofix priključak za dječje sjedalice tako da u njemu možete prevoziti petero djece u dječjim sjedalicama. Uz to, sustav prepoznavanja nevezanih pojaseva za sve redove sjedala obavijestit će vas o tome jesu li svi suputnici vezani. Početna cijena Tourana 1,5 TSI jest 32.089 eura.

Trendovska varijanta su SUV automobili s obiteljskim karakteristikama, ali nema ih na tržištu mnogo koji nude tri isofix priključka. Jedan od takvih je Peugeot 5008, koji je ipak zadržao nešto od praktičnosti jednovolumena, budući da je prethodni 5008 bio klasični obiteljski jednovolumen – tri odvojena sjedala u drugom redu svaki sa svojim isofix priključkom, kao i mogućnost doplate za treći red sjedala. Početna cijena Peugeota 5008 jest 37.412 eura za benzinski PureTech 130 s ručnim mjenjačem.

Još jedna mogućnost su i danas zbog svoje praktičnosti popularan segment automobila – putnički dostavnjaci. Oni nude veliku prostranost u multipraktičnom obliku, no samo neki od njih nude tri isofix priključka na tri odvojena sjedala u drugom redu. Jedan od njih je Toyota Proace City Verso. Ovaj model nudi prilagodljivi smještaj putnika uz mogućnost tri odvojena sjedala u drugom redu, svako s isofix sidrištem. Doplatiti se mogu i dva sjedala u trećem redu. Cijena za benzinsku 1,2-litrenu turbo izvedbu sa 110 KS jest 27.094 eura, dok za početni 1,5-litreni dizelaš sa 102 konjske snage treba platiti 29.982 eura.

Najpovoljniji automobil s tri reda sjedala na tržištu jest Dacia Jogger. No, Jogger nudi samo dva isofix priključka u drugom redu, dok u trećem redu isofix priključka nema. Stoga, pogodan je za one obitelji s više od dvoje djece čije najstarije dijete ili djeca više ne trebaju sjediti u dječjoj sjedalici, odnosno za one kojima su potrebna samo dva isofix priključka, ali im je potrebno više od pet sjedala (dakako, nudi se i u konfiguraciji s pet sjedala uz 700 litara prtljažnika). Prednost karavana s dizajnerskim detaljima SUV-a jest što je treći red sjedala iznenađujuće prostran i udoban za automobil te veličine (dužina 455 centimetara) uz praktički sjedala u trećem redu koja su normalne veličine, a u prtljažniku još ostane mjesta za 160 litara prtljage. Početna cijena Joggera 1,0 TCe sa 110 konja i sedam sjedala iznosi 19.800 eura.