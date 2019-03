Na zahtjevnoj ruti troši manje od 3 l/100 km

Dizelaši se polako napuštaju kod manjih automobila, ali kod velikih SUV-ova su još uvijek dominantni. Mitsubishi Outlander PHEV dugačak 470 cm, odnosno plug-in hibrid (benzinski motor i dva elektromotora koji su punjivi strujom) jedan je od rijetkih automobila na tržištu koji su im prava alternativa. Isprobali smo osvježenu verziju japanskog SUV-a s potpuno rekonstruiranim PHEV sustavom koji sada stiže s 15% većim kapacitetom baterije (13,8 kW), 10 posto većom snagom i okretnim momentom.

Outlander PHEV uz 4WD pogon na sve kotače ima jedinstven hibridni sustav koji se sastoji od 2,4-litrenog MIVEC benzinskog motora SA 135 KS koji do 60 kW radi u efikasnijem i štedljivijem Atkinsonom ciklusu, a pri većoj potrebi snage prebacuje se na otto ciklus rada.

Pogledajte video Outlander PHEV-a:

[video: 30204 / ]

Uz to na svakoj osovini je po jedan elektromotor, prednji s 82 KS i stražnji s 95 KS. Sustav sinergijski pri 135 km/h daje najveću snagu od 225 KS i taj potisak se zaista osjeti u vožnji. S mjesta do 100 km/h nemala masa od 1880 kg stiže za 10,5 s, a najveća brzina jest 170 km/h. Samo na električni pogon juri do 135 km/h, a uz punu bateriju se u WLTP ciklusu može prijeći 45 km (punjenje traje 4,5 h, a brzo do 80% 25 min). Dakle, vrlo praktično za one koji imaju garažu pa mogu puniti noću i praktički se po gradu svakodnevno voziti samo na struju, a kada je potrebno bez problema mogu putovati tiho i štedljivo na daleka putovanja.

Upravo smo na odličnoj testnoj ruti od 80 km, koja je krenula iz Jastrebarskog preko Plešivičke vinske ceste do Samobora pa preko Zagreba i autoceste A1 opet završila u Jaski, uvjerili kakav Outlander ima potencijal. Krenuli smo u EV modu, penjali se u potentnom sport modu, a kruzirali u “normalu” u kojem se može regenerirati energija i puniti baterija. Sve u svemu, nismo ga štedjeli i uz 10-minutno brzo dopunjenje baterije kod ZG Velesajma trošili smo nešto više od 3 l/100 km. Najbolja ekipa imala je potrošnju od 2,74 l/100 km.

I cijenom je Outlander PHEV vrlo konkurentan na tržištu, s Intense opremom stoji 312.900 kuna, a uz luksuzniju Premium opremu 362.900 kuna.