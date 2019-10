Na testu: Štedljiv i opremljen dizelski Golf po diskontnoj cijeni

Kao oproštaj od sedme generacije Golfa koju će početkom iduće godine zamijeniti novi model, Volkswagen je ponudio posebnu seriju s dobro poznatom legendarnom oznakom Rabitt. Prilika je to za one koji žele provjeren i dobro opremljen kompakt s Golf Rabbit značkom te provjerenim i štedljivim 1,6-litrenim TDI motorom od 115 KS jer se nudi po nikad nižoj cijeni od 149.900 kuna. Čini se kao odlična ponuda budući da je razlika - kad se zbroji popust i oprema u usporedbi s paketom opreme Comfortline na kojoj se Rabbit temelji - čak 14.000 kuna.

Provjereni dizelaš

Golf Rabbit je prije svega razumna kupnja, jer nudi ono što najveći broj kupaca očekuje od Golfa. Nema tu previše šminke, ali kromirani detalji i 16” aluminijski naplaci ga ipak ističu u masi. Naglasak je na štedljivom motoru i dobroj opremi. Najtraženiji motor u Golfu, 1,6 TDI, nudi živahnih 115 KS i 250 Nm okretnog momenta s kojima Golf do stotke stiže za 10,2 s i hvata krajnju brzinu od 197 km/h.

Još je bitnije što se bez naprezanja vozi autocestom putnom brzinom od 150 km/h. Uz to, prosječna potrošnja od 5,3 l/100 km na testu pokazuje pravi adut ovog automobila. To je Golf za vozače koji rade puno kilometara, a u gradu se može računati s potrošnjom od oko 6 l/100 km. I sve to uz podvozje koje pruža stabilnost i preciznost u upravljanju, kako kroz zavoje tako i na autocesti te u gradskoj vožnji.

Best-buy za 150.000 kn

Oduševljava osjećajem kontrole na upravljaču i visokim stupnjem udobnosti. Dužinom od 425 cm Golf je prava mjera za obiteljski automobil s kojim nećete imati problema u gradskim gužvama i na zbijenim parkiralištima.

Popis opreme je dugačak i između ostalog sadrži prednja i stražnja LED svjetla, automatska dvozonska klima, tempomat, automatsko kočenje u nuždi, nadzor mrtvog kuta, središnji dodirni zaslon od 6,5 inča. Za 150.000 kuna (2600 kn doplate za prednje i stražnje parkirne senzore) isplativa je kupnja za one koji traže klasičan i pouzdan kompakt po trenutačno diskontnoj cijeni.

