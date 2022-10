Na naše tržišten stiže sve više kineskih automobila

U posljednjih 20-ak godina postalo je normalno da hodamo u tenisicama koje su proizvedene u Kini, razgovaramo i tipkamo na pametnim telefonima iz Kine, gledamo TV koji je stigao iz Kine, pa čak i jedemo češnjak koji je ubran u Kini. Gotovo da nema robe na tržištu koja nije proizvedena u Kini i prodaje se kod nas. Ipak, dosad sofisticiraniji proizvodi kao što su automobili u Europskoj uniji nisu se masovno prodavali. Mnogi su se pitali zbog čega, kad bi nižom cijenom mogli konkurirati ostalim proizvođačima. Razlog su stroga sigurnosna pravila i ekološke norme koje moraju zadovoljiti svi proizvođači automobila u Europskoj uniji. Stoga se kineskim ili primjerice indijskim proizvođačima nije isplatilo razvijati takve skupe sustave i motore, a iz istog razloga ostali proizvođači automobila koji u Europi prodaju najmodernije automobile u drugim dijelovima svijeta prodaju automobile sa starijom tehnologijom i, dakako, nižom cijenom. Sve strožim normama EU je s druge strane štitio i svoju autoindustriju, a to čini i sada. U srpnju su, primjerice, na snagu stupila nova pravila koja nalažu proizvođačima da u svoje nove modele moraju ugraditi dodatnih osam sigurnosnih sustava.

No, sigurnosni sustavi su sve dostupniji svim proizvođačima pa ih sve više kineskih proizvođača ima u Europi, dok je ekološka komponenta postala dostupnija svim proizvođačima elektrifikacijom. I tu kineski proizvođači vide svoju šansu, jer mnogo je jednostavnije i jeftinije razviti električni automobil nego čisti klasični auto s konvencionalnim motorom. Stoga su ove godine na naše tržište stigla dva snažna kineska igrača u autoindustriji pod kapom renomiranih zastupnika.

MG je slavna britanska automobilska kompanija koju su preuzeli Kinezi i proizvode automobile u Kini pod okriljem najvećeg kineskog proizvođača automobila SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation) i sada su ozbiljno s više modela krenuli u osvajanje europskog tržišta.

U Hrvatsku su nedavno stigli pod okriljem zastupnika tvrtke Grand Automotive Adriatic d.o.o., dio Taavura grupe, koja se bavi uvozom i distribucijom vozila marki Ford i Hyundai te je ovlašteni servisni centar za marku Infiniti. Ponudu u Hrvatskoj otvara manji SUV ZS, koji dolazi uz dva benzinska motora (1,5-litreni atmosferac i 1-litreni turbak), uz ručni ili automatski mjenjač te s prtljažnikom od 448 litara. Cijene kreću od 139.200 kuna. ZS se nudi i u električnoj izvedbi. MG ZS EV bio je prvi električni SUV u B-segmentu koji je dobio pet zvjezdica za sigurnost na Euro NCAP-ovu testu. Birati se može između dva paketa baterija (kapaciteta 50,3 ili 70 kWh), uz doseg do 440 km. Cijene kreću od 262.300 kn.

U ponudi je još jedan električni model – MG 5. Radi se o električnom karavanu koji je dug 460 centimetara s prtljažnikom od 479 litara. Snažniji model ima 130 kW i bateriju od 50,3 kWh, dok Long Range ima 115 kW snažan motor i bateriju od 61,1 kW za doseg do 400 kilometara. Cijena počinje od 257.900 kuna. Model EHS dolazi u plug-in hibridnom izdanju i to kao spoj 1,5 turbobenzinca i elektromotora snage 90 kW, koji uz 16,6 kWh bateriju osigurava 52 km električnog dosega. Cijena kreće od 288.390 kuna. Vrh ponude MG-a jest još jedan električni model, njihova perjanica Marvel R, a birati se može između verzije sa stražnjim pogonom ili na sva četiri kotača uz bateriju od 70 kWh. To je dostatno za doseg od 370 do 402 km. Cijene kreću od 382.900 kuna.

Kao MG-ov konkurent na našem tržištu se pod zastupništvom tvrtke Auto Hrvatska našao kineski DFSK (Dongfeng Sokon Motor Company) sa svojom markom električnih automobila Seres. Za sada je u ponudi samo SUV dopadljivog dizajna i luksuzne opreme Seres 3 po cijeni od 299.900 kuna, no vrlo skoro će na tržište stići veći i luksuzniji SUV Seres 5. Također, Auto Hrvatska nudi i električna dostavna vozila DFSK, a posebno zanimljiv je kombi EC 35 koji se prodaje za 185.000 kn (bez PDV-a).

Popularni su i kineski četverocikli

Iz Kine su posebno zanimljiva sva vozila na električni pogon, pa i četverocikli na struju. Posebnu pažnju je u posljednje vrijeme privukao vrlo atraktivan električni XEV Yoyo. Mali gradski dvosjed na struju dužine 2,53 metra spada u homologacijsku kategoriju L7, proizvodi se u kooperaciji talijanskih i kineskih tvrtki. Podsjeća na Smart For Two, a cijena mu je 121.750 kuna.