Na A1 pokušao zaobići kolonu iz zaustavne trake, Škoda ga blokirala: 'Živciraju me takvi nadobudni'

Na autocesti A1 kod Svetog Roka jučer se stvorila velika gužva zbog prometne nesreće u tunelu, a Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je fotografiju s autoceste na kojoj se vidi kako se jedan vozač pokušava ubaciti u kolonu iz zaustavne trake.

Na fotografiji se vidi kako su obje kolone popunjene, a vozač Opel Astre pokušava ući u desnu traku kroz zaustavnu. Međutim, to mu nije uspjelo jer ga je Škoda u desnoj traci blokirala. Fotografija je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

'Iskreno ne bi ga ni ja pustio. Živciraju me takvi nadobudni. Naoružaj se strpljenjem i pomalo', 'Zaustavna traka nije za vožnju i nema kaj zaobilaziti kolonu na taj način, ali to uredno rade. Popeljaju se i onda se negdje napred ubacuju, a budale ih puste.', Ne bih ga ni ja pustila da me preteče sa desne strane u zaustavnom traku. Znaju se pravila...', 'Bravo za vozača Škode.', 'Podrška. Ako mogu drugi čekati, može i on.', samo su neki od brojnih komentara.