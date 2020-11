Musk: U Europi nema mjesta za parkiranje, napravit ćemo manji automobil

U Europi se teško pronalazi mjesto za parking, pa će Tesla napraviti jedan manji model koji će se moći parkirati po uskim uličicama gradova Starog kontinenta. Takva je razmišljanja iznio Elon Musk za trajanje Europske konferencije o baterijama koja se održava u Berlinu.

Model X u Berlinu

Za boravka tamo, naime, američki je poduzetnik imao problema pronaći parkirno mjesto za svoj Model X.

– U Sjedinjenim Državama automobili su obično veći... Vozio sam Model X po Berlinu pa smo imali dosta problema pronaći mjesto za parkiranje u koje bi on stao. Imalo bi smisla u Europi napraviti kompaktni automobil, možda hatchback ili nešto slično rekao je za intervjua koji je davao na marginama konferencije. Podsjetimo, Model X je Teslin SUV, nekoliko ih se može vidjeti i po hrvatskim cestama. Za vjerovati je kako bi vlasnik Tesle imao sličan problem i u hrvatskim gradovima gdje je problem s parkiranjem također prisutan te je sve ozbiljniji. No, Musk nije u Berlinu bio kako bi provjerio kakvo je stanje s parkirnim prostorom, već da bi na konferenciji najavio novitete u ključnoj komponenti električnog automobila danas, a to je baterija.

Podsjetimo, unatoč najavama od prije par mjeseci, Tesla ipak nije uspjela razviti bateriju koja bi mogla ostvariti životni vijek od milijun i pol kilometara. Sada je Musk u Berlinu ustvrdio kako razvija bateriju kojom njegovi automobili mogu ostvariti doseg od gotovo 1100 kilometara.

– Sada naše vozilo može ostvariti maksimalnih 600 km, ali imamo mogućnosti da to i unaprijedimo. U razvoju čak imamo i bateriju s kojom bi se moglo prijeći i 1000 km, rekao je Musk u Berlinu.

>> VIDEO Pogledajte kako izgleda Teslin Cybertruck

Takva najava nije kompletna novost, jer je 22. rujna na Battery Dayju u svojoj tvornici u Fremontu u Kalforniji Musk najavio proizvodnju novog baterijskog članka brojčanog naziva 4680 s kojim će baterija biti jeftinija a samim time pojeftiniti i vozila koja Tesla proizvodi. i to toliko da njihova cijena počne odgovarati koštanju konvencionalnih vozila s motorima na unutrašnje izgaranje. Samo, to nije zadovoljilo ulagače koji su očekivali vidjeti gotovu bateriju i to takvu s kojom će Teslina vozila moći ostvariti životni vijek od milijun i pol kilometara. Razočaranje ulagača Muska je i koštalo u tom trenutku jer su burzovna kretanja dovela do gubitka od 50 milijardi dolara na vrijednosti Tesle.

No, očito je poduzetnik vrlo brzo zaboravio na taj debakl, oporavila se i cijena dionice Tesle, pa je prije nekoliko dana stigao Billa Gatesa na drugom mjestu najbogatijih ljudi svijeta. Vjerojatno će ulagači sada biti daleko zadovoljniji kada vide kako funkcionira Roadrunner, proizvodni sustav koji je razvila sama Tesla a gdje je stvarni cilj postaviti cijelu tvornicu temeljenu na tom sustavu proizvodnje.

Grade se tri nove tvornice

U ovom trenutku u izgradnji su tri nove gigatvornice, Gigafactoryji, u Berlinu, Teksasu i Kini, pri čemu se čini kako najbrže napreduje upravo ona u Berlinu. Svaka od tih novih tvornica trebala bi uključivati i tvornicu baterija pune veličine. Ako trebate posao i nije vam problem odseliti u Njemačku, javite se u Teslu jer je web Electrek objavio prošlog tjedna kako je proces zapošljavanja u baterijski pogon berlinskog Gigyfactoryja već započeo.

– Moguće je kako će biti riječ o najvećoj tvornici baterijskih članaka na svijetu. Ondje će se godišnje proizvesti članaka ukupnog kapaciteta više od 100 GWh, što će onda prerasti na vrijednost od 200 do 250 GWh. Prilično sam siguran kako će u tom trenutku to biti najveća tvornica baterijskih članaka na svijetu, rekao je Musk.