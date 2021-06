Musk o Plaidu: Ovaj auto ‘rastura’, Rimac: Čestitam na uspjehu

Samo 25 kupaca nabavilo je Teslu S Plaid, za koju poznati proizvođač električnih automobila nazvanih po Nikoli Tesli tvrdi da je najbrži dosad proizvedeni serijski automobil. Jer, deklarirano je ubrzanje od 0-100 km/h za manje od dvije sekunde. Lagano redizajnirana superbrza Tesla S ima i adekvatnu cijenu, čak 130.000 dolara, što je iznos dosegnut nakon što je uoči priredbe uručenja 25 Plaidova, koju je vodio sam Elon Musk, cijena povećana za 10.000 dolara. Ime je referencija na popularnu komediju “Svemirske loptice”, parodiju na “Ratove zvijezda”, u kojoj je najveća brzina “ludicrous”, po čemu je ime dobio mod dodatnog ubrzanja iz prijašnje verzije modela S. U filmu je “plaid” još veća brzina od “ludicrous”.

Više će se koristiti autopilot

– Moramo pokazati da je električni automobil najbolji, bez konkurencije. Mora biti jasno da automobili pogonjeni održivom energijom mogu biti najbrži i najsigurniji automobili koji “rasturaju” u svakom pogledu. A ovaj automobil “rastura” – rekao je Elon Musk na predstavljanju. Upravo se prošlog tjedna i sam Mate Rimac osvrnuo na to da poznati poduzetnik iz Silicijske doline ignorira postignuća njegove tvrtke, možda i zbog osobina koje je Rimac istaknuo, a to je da je njegova Nevera brža, ima gotovo dvostruko više snage, veći baterijski paket i brže punjenje.

No naš je elektropoduzetnik ipak čestitao Musku na novom automobilu. Jer i Plaid ima svoje adute. Američki portali čiji su novinari imali prilike vidjeti automobil pišu da je riječ o superautomobilu, svemirskom brodu i igraćoj konzoli, sve u jednom.

Plaid ima tri motora koji su toliko lagani da ih se može podići rukom, lopatice rotora napravljene su od ugljičnih vlakana, a izrađuju se posebnim strojem. Rotori se vrte i do 20.000 okretaja u minuti, a proizvode više od 1000 KS. Ima i do sada najniži koeficijent otpora, samo 0,208. U odnosu na dosadašnji model S, kod Plaida je ponešto izmijenjena i unutrašnjost, poglavito vozačeva konzola, gdje su sada zasloni postavljeni tako da su više prilagođeni zabavi, promijenjen je oblik volana kako bi što manje smetao pogledu kroz vjetrobran, jer se računa na to da će se sve više koristiti autopilot.

Naglasak na autonomiju u Plaidu je sve izraženiji, zamišljeno je da se automobil privikava na vozača, da “pamti” postavke koje vozač zadaje, ali i da sam “razmišlja”, primjerice, ako ga parkirate tako da je ispred vas zid, automatski će uključiti vožnju unatrag. Cilj je strojnim učenjem doći do toga da se vozaču čini kao da mu automobil čita misli.

Kad je riječ o takvoj razini automatizacije, vozaču i njegovim putnicima više će vremena ostati za zabavu. Moći će se gledati filmovi, igrati igre, surfati internetom. Plaid ima bežične punjače naprijed i straga, s višefunkcijskim Bluetoothom kojim se spaja na sustav zabave.

Musk se vraća bitcoinima

A tu su i 22 zvučnika i drugi ekran za stražnja sjedala. Glavni je ekran visokorezolucijski i brzine 60 fps i ima pristup Netflixu, a ako vam se ne gleda ništa, možete se s pomoću njega i igrati. I to dosta kvalitetno, jer sustav je performansama na nivou PlayStationa 5, dakle možete igrati sve najnovije naslove.

Sreća je da se serija neće zaustaviti samo na ovih prvih 25 sretnika, nego će proizvodnja ići i dalje, ali tko god želi Plaid, morat će se pomiriti s čekanjem. Sljedeća serija ide tek iduće godine. Neokrunjeni car Twittera jučer je objavio da će se Tesle ipak moći kupiti za bitcoine pa je cijena najpoznatije kriptovalute počela ponovno rasti, i to odmah za deset posto. Uvjet je samo da se mora raditi o većem korištenju obnovljive energije pri rudarenju, barem 50 posto, s tendencijom povećanja.

