Motocikliste ne štite ni zračni jastuci ni karoserija

Topliji dio godine karakterizira i veći broj dvokotača na cestama, a upravo su njihovi vozači najugroženiji sudionici prometa na cestama. Uvažavajte ostale sudionike prometa. Vodite računa o tome da su motocikli u većini slučajeva brži i agilniji od automobila.

Motocikl koji vidite u retrovizoru do vas će stići brže nego što očekujete. No, ni on se ne može zaustaviti u mjestu, pa oduzimanjem prednosti prolaska i presijecanjem puta kretanja motociklistu ozbiljno ugrožavate život. Njega, naime, ne štiti karoserija automobila, kao ni brojni sigurnosni sustavi i zračni jastuci.

Čak i kad vozač motocikla čini prekršaj slalom vožnjom, prebrzom vožnjom ili, pak, time što vam oduzima prednost prolaska, obratite pažnju na njega, usporite, propustite ga. Spoznaja da ste bili u pravu neće olakšati teret koji ćete osjećati kao sudionik nesreće u kojoj bi motociklist mogao poginuti.

Stoga, širom otvorite oči i mislite na slabije zaštićene sudionike u prometu, kako motocikliste tako i bicikliste i pješake. Osim ispred sebe, češće gledajte mrtvi kut, jer se upravo u mrtvom kutu od pogleda vozača u osobnom automobilu znaju sakriti i motociklisti i biciklisti. Isto vrijedi i za zaustavljanje i otvaranje vrata, posebno s one strane vozila koja gleda na prometnicu, ali i one okrenute prema nogostupu. Jer, nikad ne znate s koje vam se strane može pokušati provući neki neoprezni vozač na dva kotača.

Motociklisti i biciklisti također bi trebali pripaziti na svoje ponašanje na cesti i poštivati prometna pravila. Motociklisti se moraju potruditi da voze tako da budu uvijek na vrijeme primijećeni, da se ne provlače među automobilima koji voze u kolonama jer su tada posebno izloženi mogućim nezgodama prilikom prestrojavanja vozila. Da u vožnji moraju biti i odgovarajuće odjeveni te obavezno zaštićeni kacigom i ostalom opremom, također nikada nije dovoljno naglašavati.

Mnogi od navoda koji se ovdje tiču motociklista u dobroj mjeri vrijede i za bicikliste, no kod njih je situacija možda još i složenija. Osim što ih susrećemo na kolniku, gdje se voze među motoriziranim vozilima raznih veličina, oni se tamo gdje ih ima koriste i biciklističkim stazama. Posebno je opasno njihovo prebacivanje s pločnika na kolnik i natrag na biciklističku stazu, nekad preko pješačkog prijelaza, a nekad i mimo njega.