Moćni Jeepovi izvana su isti, ispod kože temeljito izmijenjeni i elektrificirani

Plug-in hibridne izvedbe Jeepovih modela Renegade i Compass stigle su na hrvatsko tržište. Glavni su im aduti zanimljivi paketi opreme i odlične performanse, uz već poznat izgled. Naime, plug-in hibridni Jeepovi donose velike tehničke promjene uz nepromijenjen vanjski dizajn. U njih su ugrađene brojne nove komponente - novi pogonski elektromotor na stražnjoj osovini, generator, novi sustav za kočenje ‘brake-by-wire’... - a potpuno je nov i 6-stupanjski automatski mjenjač koji ovdje doživljava premijeru u Jeep gami. Visokonaponska litij-ionska baterija ugrađena u podnicu vozila kapaciteta je 11,4 kWh, a uz maksimalnu snagu od 7,4 kilovata najkraće moguće vrijeme punjenja joj je sat i pol.

U odnosu na klasičan Renegade i Compass, niže je težište vozila. Benzinski je motor sprijeda, električni straga. Ne postoji mehanička veza između njih. Jeepovi hibridi mogu voziti samo na benzin, samo na struju, a vozaču je na raspolaganju i više vrsta hibridnog pogona, ovisno o njegovim željama i potrebama. Veliki ukupni moment (270+250 Nm) preko AT6 mjenjača tako se šalje na sva četiri kotača, uz prosječnu emisiju CO2 manju od 50 grama po kilometru. Samo na struju Jeepovi su hibridi autonomni oko 50 kilometara, a ubrzanje iz mirovanja do stotke traje nešto manje od sedam i pol sekundi. Izbacivanjem velikog dijela mehaničkih sklopova te dodavanjem električnog pogona inženjeri su postigli niže emisije i bolje vozne osobine.

Vizualno, Renegade 4Xe i Compass 4Xe od svoje se braće s tradicionalnim pogonom izvana ne razlikuju no iznutra ipak ima nekih razlika. Kod hibrida je instrumentna ploča potpuno digitalna. Novi je i 8,4-inčni infotainment sustav koji objedinjuje i pojedine hibridne funkcije. U unutrašnjosti uočavamo i novi Selec-Terrain izbornik i tipku za e-Coasting funkciju kojom se regulira koliko se energije regenerira prilikom otpuštanja papučice gasa. Kako će to podesiti, ovisi o navikama vozača, jer da bi se regeneriralo više energije vozilo treba kočiti jačim intenzitetom. Selec-Terrain izbornik, pak, ima novu funkciju Sport u kojoj zajedno rade benzinski i elektromotor kako bi pružili maksimalno ubrzanje. Ostali su modovi već poznati. Snow podrazumijeva optimizaciju pogona za skliske površine kao što su snijeg i led. Sand/mud je offroad način rada pogodan za “meke” i skliske površine, kao što su pijesak, blato, duboki ili mokri snijeg. Rock je namijenjen zahtjevnoj offroad vožnji (samo za Trailhawk). Jeepovi plug-in hibridi imaju i akustički sustav - do brzine kretanja 25 km/h zvuk kretanja vozila umjetno se generira.

Kupcima modela Renegade 4Xe i Compass 4Xe na raspolaganju su tri razine opreme - Limited, Trailhawk i S - a svi Renegade 4Xe i Compass 4Xe modeli serijski dolaze izdašno opremljeni. Renegade 4Xe Limited stoji 297.516 kuna, s za Compass 4Xe Limited valja dati 330.428 kuna. Početne cijene vrijede za izvedbe s ukupnih 190 konjskih snaga, eAWD pogonom i automatskim mjenjačem. Uz više razine opreme ide i snaga od 240 konja.