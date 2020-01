Mobilni roboti punit će električna vozila potpuno autonomno

Volkswagen je predstavio koncept robota za punjenje električnih automobila. koji bi, tvrde Nijemci, trebao donijeti revoluciju u punjenju vozila na struju.

Radi se o konceptu robota punjača za električne automobile koji prometuju gradovima i parkiraju se u javnim garažama, a posebno je zanimljivo što on radi potpuno autonomno. Nakon što je pokrenut putem mobilne aplikacije, mobilni robot vozi se do vozila kojemu treba punjenje i s njim komunicira. Od otvaranja preklopa utičnice za punjenje do spajanja utikača do razdvajanja - cijeli proces punjenja odvija se bez ikakve ljudske intervencije.

U praksi bi to izgledalo nekako ovako - parkirali biste automobil u javnu garažu i putem mobilne aplikacije naručili punjenje. Tada bi mobilni robot do vašeg automobila doveo mobilni uređaj za skladištenje struje (nešto kao veliki “power bank”) i komunicirajući s automobilom priključio uređaj za skladištenje energije s automobilom. Nakon što punjenje završi, mobilni robot će se pobrinuti za odvajanje punjača od automobila i vraćanje “power banka” na stanicu za punjenje ili do drugog automobila čiji je vlasnik zatražio punjenje.

Prototip se sastoji od kompaktnog, samovozećeg robota, kao i fleksibilnih i okretnih uređaja za skladištenje energije. Svaki od njih potpuno napunjen ima kapacitet od 25 kWh električne energije. S integriranom elektronikom za punjenje, uređaj za pohranu energije omogućuje brzo napajanje istosmjernom strujom do 50 kW.

– Mobilni robot za punjenje donosi revoluciju kada je u pitanju punjenje električnih automobila na različitim parkiralištima, poput višestambenih parkirališta, javnih parkirnih mjesta i podzemnih parkirališta, jer do automobila dovodimo infrastrukturu za punjenje, a ne obrnuto. S takvim rješenjem gotovo svako parkiralište možemo učiniti električnim, bez ikakvih složenih pojedinačnih infrastrukturnih mjera – kaže Mark Möller, voditelj razvoja Volkswagen Group Components.

