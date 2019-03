Mercedes pred kućom ministrice Žalac stoji oko pola milijuna kuna

Mercedes-Benz E-klase parkiran pred kućom ministrice Žalac prednjom maskom i svjetlima otkriva da nije početni iz cjenika, ali nije ni ona druga, sportska AMG krajnost. Da je početna inačica, stajao bi 360.648 kuna. U tom bi ga slučaju pogonio dizelski motor od 150 konjskih snaga, a kako smo već rekli, E-klasa iz dvorišta ministrice Žalac ipak je bogatije opremljena.

Vjerujemo da ga krasi Avantgarde paket opreme, uz još nekoliko stavki s popisa dodatne opreme, kao i snažniji motor. Stoga najvjerojatnije stoji između 500 i 600 tisuća kuna. Za mjesečni najam takvog automobila trebalo bi izdvojiti 10 do 15 tisuća kuna. Točan iznos opet ovisi o konkretnoj opremi koja je u automobilu.

Pogledajte izjavu ministrice o autu:

Ono što je očito jest da automobil ima napredna Multibeam LED glavna svjetla visoke rezolucije, svako s 84 individualno kontrolirane LED-ice visokih performansi koje automatski osvjetljavaju cestu prilagođavajući se situaciji na njoj. Iako ne vjerujemo da je ta E-klasa baš s početnim motorom u cjeniku - jer se za takvu rijetko tko odluči - kad bi bila takva mogla bi pojuriti maksimalno do 224 km/h, a do stotke bi iz mirovanja mogla stići za 8,4 sekunde.

No, snažniji dizelski i benzinski motori love maksimalnih 240 do 250 km/h, dok im za sprint do stotke treba između 7,7 i 4,9 sekundi (ne računajući AMG izvedbe), ovisno koji je konkretno motor pod 'haubom'. Primjerice, srednje snažna dizelska E-klasa s 245 konja postiže maksimalnih 250 km/h, a do 100 km/h ubrza za 6,2 sekunde. Mercedesova E-klasa u dizelskoj inačici može doći sa 150, 194, 245, 286 ili 340 konja. Benzinci nude od 184 do 367 konja (ne računajući AMG izvedbe).