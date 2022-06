Masaža, hladnjak i TV u limuzini teškoj 'samo' 1,8 milijuna kuna

Napokon ste dočekali "pet minuta" mira, zavalili se u finom kožom presvučenu fotelju, prekrižili noge i krenuli na laptopu dovršiti onu prezentaciju koju već neko vrijeme odgađate. Hmmm... Baterija je prazna, a stvarno to morate sada odraditi. Srećom, imate pri ruci kabel za punjenje, a tu je i utičnica. Da potaknete inspiraciju, puštate glazbu na ekranu tik uz zaslon laptopa te posežete u hladnjak po nešto tekuće, osvježavajuće.

Apartman na kotačima

Da… Jesmo li spomenuli da se istovremeno krećete brzinom od 130 km/h, lagano krstarite autocestom? Vaš ured na kotačima, točnije predsjednički apartman na kotačima, zapravo je Audi A8 s produženim međuosovinskim razmakom, u smislu dinamike, sigurnosti i komfora opremljen baš svime što bi nekom državniku ili direktoru snažnije tvrtke moglo zatrebati na službenom putovanju. Svaki automobil treba stručnu probnu vožnju pa zašto bi predsjednička limuzina bila iznimka? Uskočili smo stoga u rasni njemački stroj vrijedan 1,782.500 kuna (od čega 307.062 kn otpadaju na trošarinu, a 295.088 kn iznosi PDV) kako bismo provjerili što može pružiti vozaču, a što putniku na jednom od dva zasebna stražnja sjedala. Iz prethodnih redaka očito je, dakle, da isprobani Audi A8 dug 532 i širok 194,5 centimetra između stražnjih sjedala ima ugrađen hladnjak (stanu dvije boce plus limenke, hladi do -6 stupnjeva), a na naslonima prednjih sjedala montiran je po jedan zaslon. Jer, kad naš putnik s početka priče dovrši svoju prezentaciju – zahvaljujući činjenici da A8 ima (i) klasičnu utičnicu, poput one kakvom su opremljena kućanstva pa može nesmetano tijekom vožnje puniti laptop – možda poželi pogledati neki film.

U opremi isprobanog automobila je, naime, i digitalni TV prijem s CI i PayTV sustavom, a zahvaljujući podesivim naslonima stražnjih sjedala i činjenici da do prednjih sjedala ima toliko mjesta da se može sjediti i prekriženih nogu, nije se problem ugodno namjestiti. Sjedite li iza suvozačevog sjedala, može biti još udobnije jer se naslon tog sjedala može preklopiti, čime se dobiva oslonac za noge s funkcijom masaže i grijanja stopala. U središnjem naslonu za ruke, između dva stražnja sjedala, mjesto je za bežično punjenje pametnog telefona, a na njemu su i komande za pomicanje, grijanje i hlađenje te masažnu funkciju stražnjih sjedala. Futurističke komande, naravno. Sve su komande dodirne, nema klasičnih prekidača. Jedino što je ovdje klasično već je spomenuta utičnica, no ona bi bila klasika da smo u kakvom stambenom prostoru. U automobilima na takve detalje inače ne nailazimo, auti su obično opremljeni (samo) USB utorima.

No, ovaj je poseban, sad je već i više nego jasno. Čak mu ni koža na sjedalima nije obična, već je to koža visoke kvalitete s minimalnim korištenjem laka, štavljena bez korištenja kroma. Automatski klimatizacijski uređaj u ovom Audiju ima četiri zone tako da si i vozač i svaki od tri putnika mogu zasebno, svaki za sebe podešavati temperaturu te intenzitet i smjer puhanja zraka. Za kvalitetu zraka u automobilu brine se, pak, ionizator i dva osvježavajuća mirisa koja se mogu odabrati putem MMI sustava. Premračno je u kabini? Nema problema, sjenilo staklenog krova otvara se i zatvara električnim putem, a po istom principu rade i sjenila na stražnjem te stražnjim bočnim prozorima. Automobil je opremljen i Matrix LED svjetlima – glavnim, naravno, ali ovdje nije riječ o njima. Matrix LED su i svjetla koja putnicima na stražnjim sjedalima olakšavaju čitanje jer vlastitim komandama mogu usmjeriti svjetlosni snop. Zapravo, mogu i izabrati između tri veličine svjetlosnog snopa.

Voziti ili biti vožen?

Logično se sada nameće zaključak da je u ovom automobilu bolje biti vožen nego voziti. Pa, kako se uzme... Elegantna krstarica je blagi hibrid s 460 benzinskih konjskih snaga, koje se šalju na sva četiri kotača. Bez obzira na njegove gabarite, u vožnji se ne osjećaju ni dimenzija ni masa automobila. Kad god trebate više snage – isprobani A8 spremno je pruža. Ubrzanja su impresivna, 8-stupanjski automatski mjenjač radi besprijekorno, neprimjetno. Konji, naravno, žeđaju pa nam je – ovisno o količini ljubavi prema papučici gasa – rasla i količina potrebnoga goriva. Trenutačna potrošnja može skočiti i do 40 litara, ali u kombiniranom ritmu normalne vožnje deklarirano iznosi 11,1 l/100 km. Mada, u ovakvom automobilu potrošnju malo tko i gleda.

Velika limuzina iznenađujuće je okretna u slalom vožnji, a nikakav je problem nije ni parkirati. Ništa čudno, jer podjednakom količinom napredne tehnologije razmazit će putnika i ugoditi vozaču. Virtualni kokpit i head-up zaslon u Audijevim su se modelima već udomaćili, kao i kratka ručica mjenjača i sve komande prebačene u digitalni svijet. Sve djeluje skladno, elegantno, a ovdje je dodatnom opremom i kvalitetnijim materijalima još i podignuto na neke nove razine.

Upravljivost i okretnost mogu se dobrim dijelom zahvaliti dinamičnom upravljanju svim kotačima gdje se ovisno o brzini vožnje mijenja omjer upravljačkog mehanizma i zakretanja stražnjih kotača. Pri većim brzinama kotači se zakreću u istom smjeru kako bi auto bio stabilniji, a pri manjim brzinama automobil zakreće stražnje kotače u suprotnom smjeru od prednjih i – agilnost je zajamčena. Nadalje, zračni ovjes je prediktivan – kamera snima cestu, uoči li izbočinu auto se sam podiže. Vožnja je sigurna i noću jer night vision asistent u virtualnom kokpitu projicira sliku koju snima infracrvenom kamerom ugrađenom u masku vozila. Njome "lovi" pješake, bicikliste, ali i veće divlje životinje, kako bi na vrijeme upozorio vozača. U gradu će, pak, A8 sam zakočiti kako bi izbjegao sudar. Audi A8 Lang cjenovno starta od 971.948 kn. Naš je stigao u 60TFSI quattro S line izvedbi te s najbogatijom raspoloživom opremom.