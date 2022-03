Manje je prebrzih vozača, više je prolazaka kroz crveno

Tijekom protekle godine ukupno smo počinili 693.668 prometnih prekršaja, što je 0,4 posto manje nego godinu ranije, kad smo se zbog zatvaranja povezanih s pandemijom ukupno manje i vozili.

Pad je malen, ali svejedno je to dobra vijest, a proizlazi iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova. Ovdje smo se usmjerili samo na prekršaje u kojima su vozači zatečeni tijekom redovne kontrole prometa ili su ih snimile sigurnosne kamere. Dakle, u ove brojke nisu ušli prekršaji koji su prethodili prometnim nesrećama.

Detaljniji pogled na prekršaje koje su vozači radili na cestama diljem Hrvatske bacaju, pak, sjenu na ovu zraku optimizma. Jer, iako smo ukupno manje jurili, manje je zabilježenih prekršaja vezanih uz prekoračenje dopuštene brzine vožnje, manje je neustupanja prednosti pješacima, kao i vožnje bez položenog vozačkog ispita i vožnje neregistriranih vozila, više je ozbiljnih prekršaja povezanih s obijesnom vožnjom.

Tijekom 2021. godine hrvatski su vozači tako više nego godinu ranije prolazili kroz crveno svjetlo na semaforu, češće su vozili u suprotnom smjeru, više su puta uhvaćeni kako voze pod utjecajem alkohola i droga, češće su vozili tehnički neispravno vozilo, a u naviku im je ušlo i nepoštivanje prometnih znakova.

Zabrinjavajuće, bilo je i više onih koji su vozili brzinskim limitom automobila, dakle daleko iznad svih postavljenih ograničenja brzine. Na tu su se opasnu akciju - koju bi zakonom valjalo povezati i s obveznim psihijatrijskim liječenjem, jednako kao i vožnju u alkoholiziranom stanju - lani odlučila 323 vozača, 5,6 posto više nego godinu ranije. Ignorirajući crveno svjetlo, kroz raskrižje je projurilo 3826 vozača.

Naravno, to su oni koji su u tom nedjelu uhvaćeni, no s obzirom na alarmantan porast od 21,2 posto, zaključujemo da je bahatim vozačima to neki suludi hobi koji bi svakako trebalo ažurnije sankcionirati. Navedene brojke govore da prometni policajci na terenu dobro odrađuju svoj dio posla, no naplativost kazni za ove prekršaje - koje su našim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama dobro odmjerene te, ovisno o prekršaju, sežu i do 20.000 kuna - uvelike ovisi o ažurnosti sudstva.

Bez provođenja kazni u djelo teško će se divljaci i ponavljači teških prometnih prekršaja maknuti s prometnica i teško će se ostalima poslati poruka da je takvo ponašanje u prometu neprihvatljivo.

Još su 32.022 vozača uhvaćena kako voze pod utjecajem alkohola - četiri posto više nego prethodne godine. I tu na uzbunu zvoni činjenica da je najveći rast (+10,3 posto) uočljiv u kategoriji vozača koji su uhvaćeni kako voze s 0,51 do 1,00 promila alkohola u organizmu, a s rastom od sedam posto prate ih vozači čije se pijanstvo našlo u rasponu između 1,01 i 1,50 promila.

Naime, upravo u tim kategorijama valja tražiti najopasnije vozače, one koji precjenjuju svoje mogućnosti i podcjenjuju opasnost. Brine i 11,6 posto više vozača koji su vozili pod utjecajem droga i lijekova, a i za 2192 vozača koja su odbila alkotest za pretpostaviti je da su u organizmu imali supstanci nepovezivih sa sigurnom vožnjom.

Najveći pad broja prekršaja, veći od 24%, zabilježen je upravo u najopasnijoj kategoriji, u prekoračenju brzine u naselju većem od 50 km/h. U tome je lani uhvaćeno 1820 vozača, dok ih je 29.907 (-12,9%) zaradilo kaznu zbog vožnje u naselju brzinom 30 do 50 km/h većom od dopuštene. Najveći broj vozača ipak je uhvaćen kako vozi 10 do 20 km/h preko ograničenja (101.865 vozača), odnosno 20 do 30 km/h preko dopuštenoga (75.583 vozača).

Parkirnih mjesta u većini gradova kronično nedostaje, pa dijelom i ne čude 40.532 kazne ispisane zbog nepropisnog parkiranja. Ne odustajemo ni od vožnje s mobitelom u ruci. Zbog toga je lani kaznu zaradio 46.251 vozač, što je 2,6 posto više nego godinu ranije. Više je i vozača koji su prekršajno prijavljeni zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa (77.833; +7,1%), a valja znati da su u toj kategoriji zbirno oni koji su, nevezavši se, propustili zaštititi sebe i oni koji dijete nisu prevozili na siguran način.

