Mali SUV s karakterom velike mačke skriva iznenađenje iza stražnje klupe

Gledajući obrise nove divlje mačke, Jaguara E-Pace, nikada ne bismo rekli da u dužinu mjeri samo 440 centimetara. Djeluje veće, moćnije. Dizajneri su posao odradili odlično. E-Pace poglede za sebe lijepi gdje god da se pojavi.

Profinjena nota interijera

Naravno, prste u tome ima i činjenica da je riječ o prvom malom SUV modelu ovog proizvođača, ukupno tek drugom SUV-u sa značkom aristokratskog Jaguara, marke od koje do nedavno takav model ne bismo očekivali. No, vremena se mijenjaju, trendovi baš svima diktiraju smjer poslovanja, pa ni Jaguar nije iznimka.

Mišićavi E-Pace u putničkoj kabini nudi drukčiji ugođaj. Nije se odrekao za Jaguar svojstvene profinjene note, uglađenosti i udobnosti, a sve je to upakirano u moderan dizajn. Da prostora dovoljno ima na prednjim sjedalima, to je očekivano, no na nedostatak centimetara požaliti se ne mogu ni putnici na stražnjoj klupi, iza koje se krije još jedno iznenađene. U ovoj je klasi, naime, prtljažnik zapremnine 577 litara prava rijetkost. Popis opreme, očekivano, poduži je te obuhvaća sve napredne sustave za potporu vozaču, za sigurnost, udobnost i povezivost. Raskošna sjedala presvučena su kvalitetnom kožom, no od prosjeka segmenta (gledamo li premium male SUV-ove) ne odskaču ona već krov djelomično presvučen brušenom kožom.

Kroz zavoje poput kompakta

Audiosustav je vrhunski, a pristupa mu se preko centralnog 10-inčnog dodirnog ekrana, kao uostalom većini funkcija. Na istom se ekranu vidi i prikaz kamere koja olakšava vožnju unazad, a ovdje ne možemo ne primjetiti da čišću i jasniju sliku s kamere u nekom automobilu još nismo vidjeli. Jaguar E-Pace isprobali smo u 2,0 D 4WD First Edition izvedbi. Dizelski agregat od 180 konja skladno surađuje sa solidnim automatskim mjenjačem. Još koja konjska snaga više ne bi bila na odmet, no i u ovako složenom automobilu vozač ima puno razloga za zadovoljstvo.

Posebno na cesti punoj zavoja, koju E-Pace svladava poput kakvog nižeg kompakta. Izvanredan ovjes pruža pravu mjeru između dinamike i udobnosti vožnje. Isprobani primjerak do stotke stiže za 9,3 sekunde, a maksimum mu je na 205 km/h. Prosječno troši 5,6 l/100 km.

Početna cijena Jaguara E-Pace je 268.665 kuna, no cijena testiranog modela iznosi 543.115 kn.