Malen, ali prostran i opremljen

U tehnološkom smislu, Opel Crossland X - prvi automobil nastao nakon što je Opel postao dio PSA Grupacije - blizanac je Citroena C3 Aircrossa, no dizajnom vanjštine, a posebno uređenjem interijera to je i dalje čistokrvni Opel. Instrumenti, prekidači, ergonomija - sve je kako smo naučili da bude u Opelovim modelima. Francuski utjecaj ovdje se vidi tek na infotainment sustavu, iako je Opel od PSA Grupacije preuzeo i platformu, motor i mjenjač. No, dorađeni su, automobil je tvrđi, dinamičniji te se i voznim osobinama uklapa u Opelovu gamu. Ipak, udobniji je i tu također vidimo PSA utjecaj.

Obiteljski korisnici bit će zadovljni ponudom prostora. U kabini ima više mjesta nego u konkurentskim modelima, a veliki je plus i pomična stražnja klupa, zahvaljujući kojoj više prostora može biti ili u prtljažniku ili na stražnjoj klupi.

Bogatom opremom testni prmjerak pokazuje što sve Opel može ponuditi u ovoj klasi. Prije svega, valja izdvojiti odlična ergonomska sjedala, zahvaljujući kojima ni duže rute nisu problem. Isprobani Crossland X ima i LED Matrix prednja svjetla, head up zaslon, prednje i stražne parkirne senzore, stražnju kameru, klima-uređaj, navigaciju, bežični punjač za mobitele...

Trocilindrični 1,2-litreni benzinac nudi 130 konjskih snaga. I više nego dovoljno za dinamičnu vožnju, a svoje zasluge u tome imaju i odličan ovjes te direktan upravljač.

Minus ovdje zaslužuje tek neprecizan ručni mjenjač sa šest stupnjeva prijenosa. Opel Crossland X - dugačak 421,2 cm te 176,5 cm širok i 160,5 cm visok - u isprobanoj kombinaciji iz mirovanja do stotke pojuri za 9,1 sekundu. Postiže maksimalnih 206 km/h. Tijekom testa prosječno nam je trošio 6 l/100 km. Opel Crossland X stoji od 117.503 kune odnosno 141.983 kune u izvedbi sa 130 konjskih snaga i Innovation opremom.