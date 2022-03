Lom za autoindustriju: Zbog rata zatvaraju tvornice, opet rastu cijene sirovina

Autoindustrija još uvijek pati zbog nestašice poluvodiča, a zadesio ih je novi problem. Zbog rata u Ukrajini došlo je do problema s lancem opskrbe i nabavkom određenih komponenti, prvenstveno kablova koji se proizvode u nekoliko tvornica u Ukrajini, pa su neki njemački proizvođači već privremeno zaustavili svoje pogone ili im tvornice rade skraćeno.



Primjerice, Volkswagen privremeno zatvara nekoliko svojih tvornica. Porsche je također najavio privremenu obustavu proizvodnje u tvornici u Leipzigu, a zaustavljanje proizvodnje zbog nedostatka kablova iz Ukrajine najavio je i BMW. No, to je samo kratkoročan i odmah vidljiv utjecaj. Njemačko udruženje proizvođača automobila (VDA) izjavilo je da posljedice sukoba u Ukrajini ometaju transportne rute, kao i financijske transakcije te da se priprema za nestašicu niza sirovina.