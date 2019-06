Legende na kotačima: oni su mijenjali tijek povijesti

Da vrijeme doista leti, nije više neka velika novost, no svejedno se znamo iznenaditi govorimo li o povijesti automobila i automobilske industrije. Neki od modela koje smo upoznali i koje gotovo svakodnevno spominjemo ustvari su već toliko dugo s nama da su odavno ušli ne samo u legendu nego i u zlatne godine. I nije se pritom više potrebno vraćati sasvim do vremena Fiće ili Tomosa, dovoljno je tek se lagano vratiti unatrag. Primjerice, prvi kompaktni monovolumen koji je svojedobno pokrenuo revoluciju, podsjetimo, predstavljen je 1998. godine, što znači da je lani proslavio već dvadeseti rođendan! A i danas ga većina vozača, negdje u ladicama svijesti i podsvijesti, vjerojatno svrstava u “nove” modele.

Škoda Octavia nedavno je i službeno proslavila 60. rođendan, no i u njezinu slučaju, ruku na srce, uopće nije potrebno ići sve do onog starog, originalnog modela češće marke, jer će već i ova novovjeka, koja se u prvoj generaciji počela proizvoditi 1996. godine, uskoro obilježiti četvrt stoljeća postojanja... Slično vrijedi i za mnoge druge automobile, primjerice Fordova Focusa, koji je s nama već jako dugo, a zamijenio je još uspješnijeg i još dugovječnijeg Escorta.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Za mnoge, a posebno nas s ovih prostora, automobil svih automobil i svojevrsna svetinja na četiri kotača svakako je Golf. Legendarni Volkswagenov model i nasljednik jednako legendarne Bube proslavio je 45 godina izuzetno uspješne karijere tijekom kojih se proizvodio u čak sedam generacija. Samo u prvih šest prodan je u puno više od 30 milijuna primjeraka, a ta će brojka – doda li joj se i aktualna sedma generacija – na koncu biti još i veća. Osma generacija trebala bi se predstaviti uskoro, a nema sumnje da će i ona nastaviti Golfovu reputaciju, uz Ford F-150 i Toyotu Corollu, jednoga od tri najprodavanija automobila na svijetu.

Kad smo već spomenuli japanskog proizvođača, treba reći da je i Corolla već nakupila dobar broj svjećica na torti, budući da se proizvodi još od 1966. godine. Proizvodnja kompaktnog modela, podsjetimo, od 2006. do 2018. godine odvijala se pod imenom Auris (dok je ime Corolla korišteno za limuzinsku izvedbu), no ni ta činjenica ovom modelu ne može oduzeti podatak da je prodan u više od 46 milijuna primjeraka.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Okrugli rođendan ove godine slavi još jedan iznimno popularan automobil, a riječ je o Miniju. O neodoljivom britanskom modelu ispisane su tisuće i tisuće stranica, što i ne čudi jer ga iznimno vole i danas, točno 60 godina nakon prvog proizvedenog primjerka. Malen, okretan, brz i s nevjerojatnim karakterom, bio je omiljeno vozilo svih, od običnih radnika do filmskih zvijezda, a i sam je nebrojeno puta zablistao na velikim i malim ekranima. “Dobar posao u Italiji” vinuo ga je uz pomoć Michaela Cainea među najveće zvijezde onoga doba, a jednako dobar posao odradio je i njegov novovjeki nasljednik iz 2003. godine. BMW-ova akvizicija Minija iz 2000. godine marki je udahnula novi život i s nikad većim brojem velikih i malih modela, od kabrioleta do SUV-a, danas je jedan od najpopularnijih automobila urbanih kupaca širom svijeta.

Ovaj djedica se, dakle, jako dobro drži, a isto se može reći i za Fiat 500, originalno predstavljen 1957. godine, a u suvremenom obliku točno 50 godina kasnije, 2007. S također širokom paletom modela, od 500L do 500X, pravi je konkurent Miniju. Ovakvih je modela na tržištu čitav niz i ovdje ih je jednostavno nemoguće pobrojati baš sve, ali smo za kraj ostavili još jednoga, i to onoga koji ove godine slavi 30. rođendan. Nije, dakle, posebno star, ali je već sada izuzetno važan, što samo potvrđuje koliki su vizionari bili njegovi stvaratelji kada su ga odlučili napraviti. Mazda MX-5 predstavljena je 1989. godine, u vrijeme kada takvih automobila uopće nije bilo na tržištu jer su svi veliki proizvođači pogrešno smatrali da ih kupci neće tražiti. Miata je, dakako, postala hit i ušla u legendu, a od prve do danas aktualne četvrte generacije ostala je sinonim za čistokrvni zabavni roadster u kojemu niti jedna minuta nije dosadna. Dakle, sretan rođendan MX-5!

VIDEO Ovo je top 5 najprodavanijih novih automobila u Hrvatskoj: