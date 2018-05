Kupili ste nov automobil? Ovo morate učiniti kako bi motor dugo trajao

Kupnja novog automobila za mnoge je vozače posebno iskustvo. Ne mogu dočekati da mu sjednu za volan, posebno ako su automobil naručili te ga potom čekali nekoliko mjeseci. No, koliko god vas privlačila papučica gasa, prvih 1000 do 1500 kilometara u novom automobilu trebali biste joj se oduprijeti. Nov automobil je nerazrađen i otpuštanje emocija u vidu žestokog ubrzavanja i kočenja rezultirat će problemima kroz kasnije korištenje vozila. Kako je kupnja automobila dugoročno ulaganje, razrađivanju ove investicije na kotačima valja pristupiti odgovorno.

Nježno s gasom i kočnicom

Prvo i osnovno pravilo vožnje potpuno novog automobila je - nježno s papučicom gasa. Dozvolite sklopovima automobila da se uhodaju, da se razrade tijekom prvih 1000 do 1500 prevaljenih kilometara.

To se prvenstveno odnosi na motor, ali razdoblje razrađivanja dobro dođe i kočnicama. Stoga, osim što treba izbjegavati nagla ubrzavanja i vožnju na visokim okretajima motora, valja izbjegavati snažna i nagla kočenja. Naravno, osim ako je potrebno tako zakočiti zbog situacije u prometu.

No, takve ćete slučajeve većinom izbjeći prateći situaciju na cesti. S obzirom da se u početku uhodavaju i kočnice i motor, u razdoblju razrađivanja automobila nemojte ga pretjerano opteretiti, a posebno nije preporučljivo potpuno novim automobilom vući prikolicu.

Također, nije na odmet znati da će i gume na automobilu trajati duže bude li ih se nježno tretiralo prvih nekoliko stotina kilometara. U prvih 1000-1500 kilometara vožnje novog automobila češće kontrolirajte razinu rashladne tekućine i ulja.

Potrošnja ulja u početku će vjerojatno biti relativno visoka, dok se dijelovi motora ne uhodaju, no to bi se kasnije trebalo normalizirati. Češća kontrola u tom početnom razdoblju potrebna je kako ne biste ostali bez ulja.

Ovisno o ruti kojom morate svakodnevno voziti, pokušajte prvih 1500 kilometara u novom automobilu izbjegavati duge dionice pri konstantnoj brzini motora. Okretaji motora radije neka vam variraju, od malo nižih do okretaja srednjih vrijedosti - nemojte u početku motor tjerati baš u visoke okretaje. Različiti broj okretaja motora u početku uporabe pomoći će dijelovima motora da se usklade i da kasnije uglađeno rade kroz čitav raspon brzine. Bitno je u tom početnom periodu, koliko je to moguće, izbjegavati vožnju na kratkim relacijama. Pod kratkim relacijama mislimo na one koje nisu dovoljne da se motor automobila zagrije do radne temperature, kad je i protok ulja zadovoljavajuć.

Veća potrošnja goriva

Na početku korištenja potpuno novog automobila potrošnja će mu biti veća i od tvornički deklarirane i od očekivane. Nemojte biti razočarani ako vam prvi spremnik goriva ne potraje onoliko koliko ste planirali. Kad se motor automobila razradi i potrošnja goriva trebala bi pasti. Ako ste kupili automobil s ručnim mjenjačem, i tu u početku imajte malo razumijevanja za nešto grublji rad, u smislu težeg ubacivanja u brzinu. No, ne postane li mmjenjač ubrzo uglađeniji, to jednostavno znači da nije dobar. U periodu razrade vozila nije preporučljivo stupnjeve prijenosa mijenjati pri najvišim okretajima motora.

Ukratko, tretirate li u početku automobil s blagom zadrškom, pomoći ćete mu da traje duže i da se svi njegovi dijelovi pokažu u najboljem svjetlu. To će ujedno i vama kao vozaču pomoći da ‘osjetite’ automobil prije nego se upustite u potpuno iskorištavanje njegovih potencijala.

Ovo su groblja dizelaša, 300.000 čeka svoju sudbinu: