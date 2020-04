Kupac video pozivom razgledava automobil u salonu

Dok servisi automobila rade i u ovim izvanrednim uvjetima, vrata svih prodajnih salona su zatvorena. No, to ne znači da zainteresirani ne mogu kupiti automobil. Iako je osnovna pretpostavka da je trenutačno malo kome do investiranja u novi automobil, činjenica je da se auto ne kupuje bez (višemjesečnog ili bar višetjednog) obilaska salona. Oni kojima je u planu bila kupnja automobila, vrijeme u kući sada mogu iskoristiti za uspoređivanje modela i ponuda, a u konačnici i za naručivanje automobila. Jer, potraje li ovaj period sa zatvorenim salonima, i kupoprodaja vozila preselit će se na internet. Odnosno, kod mnogih marki već se i preselila, a najdalje su u tome otišli Kia i Volvo.

- Otvorili smo virtualni salon, stranka se prijavljuje za video poziv koji se odvija preko aplikacija Skype, WhatsApp ili Viber, te se nakon prijave dogovara termin za video poziv s dežurnim prodajnim savjetnikom u salonu. Prodajni savjetnik uživo prikazuje vozilo na video pozivu, sve objašnjava stranci i odgovara na sva pitanja o vozilu i financiranju – pojasnio je Ivan Markovinović, marketing manager za Kiju i Volvo. Kupci i dalje mogu individualizirati vozilo, uz naravno produženi rok isporuke za koji se ne može točno reći koliki će biti. Naime, Volvo je privremeno prekinuo proizvodnju vozila u Švedskoj, SAD-u i Belgiji.

Gotovo svi zastupnici automobilskih marki u Hrvatskoj otvorili su kanale preko kojih potencijalni kupac može saznati ima li na zalihama automobila kakav ga zanima, kada bi mu ga mogli isporučiti, bi li mogao naručiti vozilo prema vlastitim specifikacijama.

Tvrtka Porsche Croatia omogućila je beskontaktnu kupovinu za sve svoje marke - Volkswagen, Audi, Seat, Škoda i VW gospodarska vozila - na novoj web stranici www.siguranizbor.hr.

I prodaja Porsche vozila odvija se on line. Prodavatelji mogu od kuće pripremati ponude za kupnju vozila, financiranja, osiguranja. Te se ponude šalju elektronskim putem kupcu.

- Ako kupac zna kakav auto želi, može poslati svoj zahtjev mailom, može preko web stranice napraviti konfiguraciju i poslati je na mail prodajnog savjetnika ili može kontaktirati call centar. Vozila se mogu naručiti za proizvodnju, samo su rokovi malo pomaknuti jer su pojedine linije proizvodnje na dva tjedna zatvorene – pojasnio je Hrvoje Lapić, voditelj marke Porsche.

Opelovi kupci mogu dobiti automobil s lagera, kao i Mercedesovi. U kontaktu s prodajnim savjetnikom, pojašnjavaju, potencijalni kupac može konfigurirati automobil i naručiti ga, ali ne zna se kad će on u proizvodnju. Kupac stoga najprije treba nazvati prodajnog savjetnika i raspitati se imaju li na lageru auto kakav ga zanima. Citroënovi i Peugeotovi prodajni saloni organizirali su dežurstva. Preko njihove internet stranice kupac može zatražiti ponudu, a upitom poslanim na mail ili telefonskim pozivom može doznati i kakvih sve modela ima na zalihama. Automobil se po traženim specifikacijama može naručiti i u proizvodnju, ali uz odgodu s obzirom da tvornice za sada ne rade.

Prodajni timovi Forda i Hyundaija također rade od kuće, dostupni su telefonom ili putem e-maila.

- Naše su zalihe vozila dostatne da zadovoljimo potražnju na tržištu, uključujući i najnovije modele. Time i usmjeravamo kupce na vozila sa zalihe, dostupna odmah za isporuku – kažu iz zastupništva Forda i Hyundaija.

I iz Mazde kažu da svaka zainteresirana stranka može poslati upit bilo kojem partneru te se može odraditi prodaja, sve dok je ‘beskontaktna’ – putem maila i telefona. Na lageru, navode, ima svega i to će se samo pojačavati obzirom da u većini Europe nema prodaje pa je 99% izvedbi svih modela dostupno. Kod Mazde trenutačno nema naručivanja u proizvodnju.

Slično je i kod Renaulta, Dacije i Nissana, gdje se prodajne aktivnosti provode on-line (web), telefonski ili na drugi beskontaktni način. Kupci ih mogu kontaktirati putem on-line kontaktnih obrazaca ili live chata (radnim danom od 8 do 16 sati) na web stranicama.

- Ako ovlašteni prodavatelj ima željeni ili sličan auto na zalihi, prodaja i isporuka se odmah mogu provesti. Ako traženog vozila nema, naručivanje u proizvodnju sada nije moguće jer su tvornice zatvorene – kažu u zastupništvu Renaulta, Nissana i Dacije.

U Fiat, Jeep i Alfa Romeo salonima također funkcionira on-line prodaja. Kad klijent na web stranicama nađe auto koji ga zanima, elektroničkom poštom kontaktira prodavača i, ako se odluči za kupnju, vozilo može preuzeti izvan salona automobila - prema novim mjerama za zaštitu od Covid-19.

I Toyota je organizirala prodajne procese digitalnim putem te je moguće dobiti informacije od “live chat službe” ili od prodajnog osoblja dežurnog u centru. Dežurno prodajno osoblje dostupno je putem e-maila ili mobilnog uređaja.

Suzukijeva tvornica obustavila je proizvodnju na 3-4 tjedna, kako bi preuredila pogone i osigurala zdravstveno siguran rad. Kad se to okonča, proizvodnja kreće dalje. Sustav naručivanja i dalje radi, što s tvorničke zalihe, što iz proizvodnje. Automobila imaju dovoljno. Doprema je malo otežana zbog pojačane kontrole na granicama, ali auti i dalje pristižu. Naravno, zbog usporavanja ekonomije, svjesni su svi, osjetno će pasti potražnja automobila, ali treba se prilagoditi novonastaloj situaciji.

- Volio bih kad bi Vlada dozvolila i rad salonima, ali naravno pod postroženim uvjetima (kao što je to i u dućanima), da npr. samo jedna strana osoba može biti u salonu s prodavačem, na propisanoj udaljenosti, uz sve ostale mjere (dezinfekcije, maske,..), ali razumijem i činjenicu da bi time potaknuli gibanje ljudi, što je u ovom trenutku nepoželjno – kaže Miljenko Gvozdić iz Suzukija. No, dok se nešto ne promijeni u tom smjeru, i u Suzukiju dežurni telefoni i e-mailovi rade, a kupci na parkiralištima automobile mogu razgledavati sami.