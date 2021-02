Kultna ‘petica’ vraća se 2023. godine, u najavi i nova 'četvorka'

Duša marke leži u njezinim korijenima. Marka se mora povezati sa svojom poviješću, ali ne smije postati obuzeta njome. Iz nje treba crpiti nadahnuće kako bi pronašla duh najboljih trenutaka svojeg postojanja. To je uloga Renaulta 5 Prototype. Pokazati da će Renault suvremenim pristupom popularnim automobilima koji ispunjavaju zahtjeve kupaca učiniti električni automobil dostupnim cijeloj Europi. Tako su iz Renaulta u sklopu predstavljanja svoje nove dugoročne strategije najavili Renault 5 Prototype - simpatičan, minijaturan gradski automobil koji jedan od najvećih Renaultovih uspjeha transformira u električan oblik. Prethodne rečenice daju naslutiti da će budući Renault 5 biti osjetno povoljniji od danas na tržištu uobičajenih strujića, a tome u prilog ide i činjenica da je električni Twingo, dakle gradski model iste marke, trenutačno najpovoljniji električni automobil u Hrvatskoj. Na novom su prototipu očite i linije zbog kojih smo voljeli izvornu ‘peticu’, pa s nestrpljenjem čekamo novitet. Renault je ovaj prototip pokazao u sklopu strateškog plana do 2025., a na cesti bismo ga mogli vidjeti 2023. Dizajnerski tim Gillesa Vidala nadahnut je kultnim modelom iz Renaultove povijesti, R5, te je Renault 5 Prototype preuzeo snažna obilježja njegova originalnog dizajna. Suvremen pristup, pak, vidljiv je u korištenim materijalima i završnoj obradi. Uz Renault 5, u kontekstu vraćanja nekog od legendarnih modela u život spominje se i Renault 4, koji bi trebao biti mali električni hatchback. Francuski je proizvođač već najavio da će od 14 novih modela koje planiraju predstaviti do 2025. njih sedam biti potpuno električno.

- Dizajn Renaulta 5 Prototype temelji se na modelu R5, kultnom vozilu iz naše povijesti. Ovaj prototip utjelovljuje suvremenost i ide ukorak s vremenom u kojem živimo: urban je, električan i privlačan - rekao je Gilles Vidal, direktor dizajna za Renault. Pojasnio je da u radu na ovom projektu njegov tim nije imao neograničenu slobodu.

- Bila je to reinterpretacija modela R5 i njegovo prenošenje u budućnost. Morali smo dizajnirati suvremeni proizvod – kazao je Gilles Vidal.

Za oživljavanje kultnog izgleda modela R5 upotrijebljeni su ultramoderni procesi. Konkretno, LED Matrix tehnologija omogućuje ugradnju programirane animacije s pomoću koje svjetla oživljavaju. To je vidljivo iz, primjerice, niza svjetlosnih efekata kojima automobil izražava dobrodošlicu. Osvjetljava se novi logotip automobila, čime se pokreće animacija koja se proteže u prednju rešetku. Zatim se uključuju glavna svjetla, kao da automobil namiguje. R5 je prepoznatljiv već na prvi pogled, bez obzira na futurističke detalje. Osuvremenjeni stilski elementi originalnog dizajna skrivaju moderne funkcije: usisnik u poklopcu motora skriva priključak za punjenje, u stražnjim svjetlima kriju se aerodinamična krilca, a svjetla za maglu u odbojniku su dnevna svjetla. Bočna strana, naplatci i stražnji logotip odaju počast originalnoj ‘petici’. Prednji kraj i tekstilni krov odišu francuskim šarmom. Francuska zastava u retrovizorima jasno daje do znanja da je ovaj automobil osmišljen u Francuskoj. Neke od ovih futurističkih detalja, jasno, ne očekujemo u serijskoj novoj ‘petici’, bude li ona zaista cjenovno prilagođena masama. Bez obzira na to, na dosad viđeno Renaultu možemo reći samo: “Sjedi, pet!”