Krevet, madrac, dva tepiha? Sve nam je stalo u karavanski Megane

Kompaktnih karavana na našim cestama nema mnogo, a nakon višetjednog testa Renaultova Meganea Grandtour uvjereni smo da su zapostavljeni bez ikakvog razloga. Dapače, kompaktni karavani u obiteljske svrhe mogu poslužiti još bolje nego klasični kompakti, u njima možete prevesti ne samo svu obiteljsku prtljagu potrebnu tijekom godišnjeg odmora, već i pojedine komade namještaja.

Krevet, madrac, dva tepiha? Ok, trebate kombi za dostavu. Ne, ne trebamo. Sve je stalo u Megane Grandtour i to bez ikakvog problema. Mogli smo još toga utovariti, ali više nismo imali što. Preklapanjem naslona stražnje klupe - što je vrlo jednostavno izvesti, dovoljno je samo povući ručicu - otvorio se zavidan prostor, ravne podnice i potpuno iskoristiv, zahvaljujući ravnim bočnim stijenkama. Niski prag prtljažnog prostora i njegov širok otvor olakšavaju utovar težih i glomaznijih predmeta.

Preklapanjem naslona stražnje klupe obujam Meganeova prtljažnika raste s 521 litru do 1504 litre. No, prijevozničke mogućnosti karavanske izvedbe Meganea - bilo da je riječ o prtljazi ili o putnicima koji i na stražnjim sjedalima imaju dovoljno prostora - nisu jedini adut francuskog modela. Uz to što je prostran i praktičan, Megane Grandtour odlično izgleda. Dizajn mu je kombinacija nabildanih elemenata i elegantnih, izduženih linija. Kao cjelina djeluje skladno i atraktivno.

Udobna i prostrana putnička kabina ostavlja dojam većeg automobila. Megane je 463 centimetra dugačak, a prostora za noge, ramena i glavu putnika dovoljno ima i straga. No, podrazumijeva se, vožnja je na prednjim sjedalima osjetno udobnija. Sjedala su ugodna, čvrsta i dobro podupiru tijelo. U vožnji je Megane Grandtour prava mjera između udobnosti i vozačkog užitka. Neravnine na cesti upija odlično, na vozačeve komande reagira brzo.

Dizelski motor od 110 konja, udružen s dobrim 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, radi uglađeno, mirno i odlično se uklopio u kompaktni karavan. Snage mu ne nedostaje ni u gradskom prometu, ni na otvorenoj cesti. Nešto više buke u kabini se čuje tijekom vožnje autocestom, no ništa što bi trebalo zabrinjavati.

Deklarirano, testni automobil na stotinu kilometara troši 3,7 litara. Nama je trebala litra i pol više, što i dalje smatramo dobrim rezultatom. Osnovni model Grandtoura stoji 127.600 kuna. Za bogatije opremljen testni primjerak valja dati 166.930 kuna.

