Kraj najprestižnijeg svjetskog salona automobila, omiljenog i Rimcu?

Geneva International Motor Show, najprestižniji međunarodni salon automobila, vjerojatno prestaje postojati! Salon, koji se tradicionalno održavao u ožujku, ove je godine otkazan zbog koronavirusa. Sada je, pak, organizator izdao priopćenje u kojem navodi da se Geneva Motor Show neće održati ni iduće godine. To je, čini se, kraj salona kojeg su zbog neutralnosti 'terena' podjednako voljeli i njemački i francuski proizvođači automobila. Švicarska, naime, nema razvijenu automobilsku industriju, pa je u Ženevi izostalo vječno rivalstvo između domaće i gostujuće momčadi. Također, ženevski salon zbog kompaktnosti i prestižnosti izloženih automobila najviše su voljeli i novinari. Upravo je u Ženevi svoje novitete izlagao i naš Mate Rimac. Njegov C_Two na tom se salonu predstavio svjetskoj javnosti.

Iako organizator salona ne navodi da je ovo konačan kraj Geneva Motor Showa – štoviše, ostavlja otvorenu mogućnost da se on održi 2022. godine – teško da će ovakvo skupo i zahtjevno događanje preživjeti dvogodišnju stanku. Pandemija koronavirusa te s njom povezano zatvaranje tvornica i prodajnih salona automobila uvelike su uzdrmali automobilsku industriju. No, ujedno su pokazali da se automobili mogu predstavljati i prodavati i bez sudjelovanja na (skupim) izložbama. Ovogodišnje izdanje ženevskog salona otkazala je Švicarska, i to svega nekoliko dana prije zakazanog otvaranja salona, što je i organizatoru salona i proizvođačima automobila ostavilo velike troškove. Organizator salona odmah je nakon otkazivanja GIMS-a u ožujku od Ženevskog kantona zatražio financijsku potporu za pokrivanje gubitaka uzrokovanih otkazivanjem GIMS-a - procijenjenih na 11 milijuna švicarskih franaka - i radi pripreme novog izdanja.

- Početkom lipnja odobren nam je zajam od 16,8 milijuna švicarskih franaka. Zahvaljujemo nadležnim vlastima Kantona i Ženeve na spremnosti da odobre ovaj zajam GIMS-u, ali uvjete zajma ne vidimo kao jamstvo dugoročne financijske stabilnosti Geneva Motor Showa. Razlog za to je što bi organizator salona morao otplatiti milijun švicarskih franaka već u lipnju 2021. godine, prije nego što bismo imali priliku generirati dodatna sredstva jer se izdanje GIMS-a 2021. ne može dogoditi. Također, smatramo nedopustivim da je uvjet zajma da se GIMS mora organizirati 2021. Stoga zajam nije prihvaćen – pojasnio je situaciju organizator ženevskog salona automobila.

Naime, Odbor zaklade koja organizira GIMS o neorganiziranju salona 2021. godine odlučio je temeljem izjava samih izlagača, proizvođača automobila. Većina izlagača GIMS-a koji su sudjelovali u anketi izjavili su da vjerojatno neće sudjelovati u izdanju 2021. godine te da bi radije imali GIMS u 2022.

- Automobilski sektor trenutačno prolazi kroz tešku fazu, a izlagačima treba vremena da se oporave od učinaka pandemije. Nadalje, teško je vjerovati da bi trenutna zdravstvena situacija omogućila organiziranje događaja koji bi sljedeće proljeće privukao više od 600.000 posjetitelja i 10.000 novinara – navode dalje iz organizacije Geneva Motor Showa.

Zaklada se stoga odlučila za prodaju GIMS-a te bi sva organizacijska prava htjeli prenijeti na Palexpo SA, organizaciju koja upravlja konferencijskim centrom u kojem se GIMS dosad i održavao. Cilj im je pronaći rješenje koje će osigurati redovitu organizaciju Međunarodnog sajma automobila u Ženevi. No, dogovor još nije postignut. Podsjetimo, GIMS je najveći javni događaj u Švicarskoj. Ekonomski učinak kantona Ženeva procjenjuje se na oko 200 milijuna CHF godišnje.