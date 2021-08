Koji je bolji od dva gradska hibrida: prvak Yaris ili izazivač Clio?

Toyota hibride proizvodi već više od 20 godina, a u njihovu najmanjem hibridnom modelu Yarisu benzinsko-hibridni sustav dostupan je od treće generacije koja je stigla na tržište 2021. godine. Dugo Yaris u svojoj B-klasi nije imao hibridnu konkurenciju, do dolaska Renault Clija E-Tech, hibrida koji je perjanica pete generacije popularnog francuskog gradskog automobila i iz ponude je istisnuo dizelske motore. Gotovo u isto vrijeme na tržište je stigla i četvrta generacija Toyote Yaris, koja, dakako, donosi novu generaciju Toyotina hibridnog sustava.

Zbog toga smo odlučili usporediti dva najpoželjnija gradska hibridna automobila, već dobro poznatu afirmiranu Toyotu Yaris 1,5 HSD e-CVT i izazivača u toj klasi Renault Clija E-Tech. No, nije Renault potpuni novak u elektrifikaciji vozila. Doduše, tek je prošle godine na tržištu ponudio svoje prve hibridne modele, ali već je više od desetljeća jedan od predvodnika u razvoju električnih automobila.

Toyota sada u Yarisu nudi kombinaciju 3-cilindarskog 1,5-litrenog benzinca s 92 KS koji radi u efikasnijem Atkinsovu ciklusu i električnog motora s 80 KS, što u konačnici rezultira ukupnom sistemskom snagom od 116 KS i 141 Nm okretnog momenta. Na papiru se to ne čini impresivno, ali u vožnji zbog usavršenog i vrlo učinkovitog Toyotina HSD sustava iskorištavanja i regeneracije energije djeluje sjajno. Do stotke stiže za vrlo dobrih 9,7 s, dok je najveća brzina 175 km/h. Prijenos snage na prednje kotače vrši se putem e-CVT mjenjača, koji je sve bolji, brži i tiši u svakoj novoj generaciji. No, ono što je najveća prednost hibridnih automobila jest njihova potrošnja, a u tom segmentu Yaris briljira. Službeno u kombiniranom ciklusu troši 3,7 l/100 km prema WLTP-u, a naš je izmjereni prosjek na testu bio 4,6 l/100 km. U gradskoj vožnji je to još bolje i bez većih problema se može voziti s manje od 4 l/100 km.

Renault Clio E-Tech kombinira 4-cilindrični 1,6-litreni benzinac s 91 KS i elektromotor od 49 KS te još jedan elektromotor starter-generator od 15 kW. Elektromotori se napajaju baterijom kapaciteta 1,2 kWh, a sustav ukupno razvija 140 KS i 205 Nm. Najzanimljiviji dio sustava takozvani je “dog-clutch“ Multi-mode automatski mjenjač s više načina rada kao u bolidima F1. Ima četiri osnovne brzine za benzinski motor i dvije za elektromotor, uz ukupno 15 programa prijenosa, koje stalno prilagođava elektronika s osnovnim brzinama. Tako je namješten da Clio E-Tech uvijek iz mjesta kreće na struju. To se čini dosta kompliciranim, no u vožnji se to uopće ne osjeti. Dapače, sve izgleda savršeno sinkronizirano pa se prijelazi iz jednog u drugi režim odvijaju nezamjetno, a mjenjač koji nema opciju ručnog šaltanja brzina radi tiho, brzo i glatko. Nešto je tiši od Toyotina CVT-a, no japansko rješenje kudikamo je jednostavnije i dokazano pouzdano.

Clio do stotke stiže za 10,2 s, a najveća mu je brzina 179 km/h. Potrošnja je vrlo dobra, izmjerili smo 5,3 l/100 km u kombiniranom ciklusu. Dakako, kao i Yaris najštedljiviji je u gradskoj vožnji gdje je moguće uz lakšu nogu na gasu trošiti ispod 4 l/km.

Clio na papiru ima 24 KS više i osjetno veći okretni moment, no na asfaltu se to ne osjeti. Yaris je življi, što se vidi i prema ubrzanju. Tajna je prije svega u masi, jer je Yaris čak 155 kg lakši od Clija. Trocilindarski motor i kompaktniji mjenjač te ipak nešto manje dimenzije, koje su kod Yarisa dobro iskorištene pa se to ne osjeti previše u kabini i prtljažniku, donose Toyoti bolje performanse.

No, to ne znači da Clio E-Tech nije hitar, dapače, elektrifikacija je blagodat koja u gradskoj vožnji daje nenadmašan osjećaj pri ubrzanju u odnosu na usporedive automobile s konvencionalnim motorima. Oba su automobila zabavna u vožnji, a uz živahne pogonske sklopove teže je ostati u “hibridnom načinu vožnje” jer zovu na sportskiju vožnju. Srećom, ni kad se vozi brže, potrošnja neće narasti previše. No, i u tom segmentu Yaris se čini za dlaku ispred Clija. Yaris je brži i precizniji u zavojima, djeluje sportskije. S druge strane, Clio je udobniji i tiši na većim brzinama te mekše prelazi preko neravnina na kolniku.

Yaris je kompaktniji od Clija, a Clio pruža nešto više mjesta u kabini i prtljažniku. Dužina Toyote jest 394 cm, uz 256 cm međuosovinskog razmaka, a prtljažnik prima 286 litara. Renault je dug 405 cm, uz 258 cm međuosovinskog razmaka, a nudi 300 litara prtljažnika. U pogledu sigurnosti oba modela nude mnogo modernih sustava pomoći vozaču, no Toyota u početnoj serijskoj opremi ipak nudi više. U sklopu Toyota Safety Sense sustava, primjerice, bez doplata dolazi i prilagodljivi tempomat. Renault pak ima moderniji i prilagodljiviji infotainment sustav. U oba automobila u početnoj je opremi 7-inčni središnji zaslon, no u boljim paketima opreme Clio ima uspravni 9,3-inčni dodirni ekran, dok Yaris u najboljem slučaju dolazi uz 8-inčni ekran.

Oba automobila su atraktivna i izvana i iznutra, a koji vam se više sviđa, ovisi o osobnim preferencijama. Cijena Clija E-Tech s Limited paketom opreme jest 141.900 kuna dok najskuplji uz R.S. Line opremu dođe 163.900 kn. Hibridna Toyota Yaris stoji od 134.100 kn (uz Toyotin hibridni popust od 18.700 kn), dok najskuplji Tokyo Edition uz popust stoji 169.400 kuna.