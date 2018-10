Kineska agencija snimila reportažu o Yugićima u Zagrebu: 'To je kao član obitelji'

Interes za Yugo, po mnogima jedan od najgorih automobila svih vremena, i dalje ne jenjava. Kineska državna novinska agencija Xinhua tako je objavila kratku video-reportažu o tvrtki koja u Zagrebu iznajmljuje ove automobile.

Xinhua navodi kako je Yugo postao turistička atrakcija u glavnom gradu Hrvatske. Riječ je o autu koji je, kako kažu, zahvaljujući niskoj cijeni bio najslavniji automobil u bivšoj Jugoslaviji, što je, doduše, upitna konstatacija s obzirom na brojne druge modele automobila koji su bili popularni u SFRJ.

Jump into an old Yugo car to explore #Zagreb! "Worst car in history" back in vogue and becomes new tourist attraction in Croatia's capital pic.twitter.com/s6NvFW1zUU