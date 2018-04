Najmanji Kijin crossover zabavan je u vožnji

Najmanji crossover korejske Kije, Stonic, pažnju plijeni nabildanim linijama. Bočna silueta u prvi plan stavlja kratke prevjese i sportsku liniju krova. Stonic je nastao na temelju modela Rio, pa otprilike tu količinu prostora - čak i malo više - možete očekivati i u putničkoj kabini, vizualno smirenijoj od vanjštine, ali i dalje atraktivnoj i prije svega funkcionalnoj. Za segment kojem pripada - sasvim dovoljno. Prtljažnik prima 352 do 1155 litara. Ovaj gradski crossover dostupan je samo s prednjim pogonom, što je razumljivo jer kupci ovakvih automobila jako rijetko traže 4x4 pogon.

Stonic izgleda odlično, upravljiv je i zabavan. Zamjeramo mu nešto slabiju izolaciju, što je izraženije pri vožnji autocestom. Testni primjerak pokreće atmosferski benzinac s četiri cilindra i 84 konjske snage. Za automobil težak 1045 kilograma i namijenjen prvenstveno gradskim kilometrima to je sasvim dovoljno. Zadovoljni smo izravnim upravljačem, a u dobrom se svjetlu pokazao i ručni mjenjač s pet stupnjeva prijenosa. Iako, na autocesti smo poželjeli da ima i šesti stupanj. Isprobana kombinacija na testu je dovela do prosječne potrošnje od 6,5 l/100 km. Nešto tvrđi ovjes razveselio nas je doprinosom dinamici vožnje. Stonic 1,25 postiže maksimalnih 165 km/h, a do stotke utroši 13,2 sekunde.

Oprema je bogata, što posebno dolazi do izražaja pogledamo li sigurnosne elemente. Isprobani primjerak donosi, među ostalim, kameru za vožnju unazad, automatsko kočenje, upozorenje kod napuštanja voznog traka, automatski klima-uređaj, grijana prednja sjedala i kolo upravljača, el. podizanje stakala.

Dojmu raskoši doprinos daje i veliki središnji zaslon koji objedinjava brojne funkcije, pa tako i upravljanje navigacijom. Osnovni Stonic stoji 115.990 kuna, a u najopremljenijoj EX Motion izvedbi cijena mu je 144.290 kuna. Primjerci modelske godine 2017. u akcijskoj su ponudi uz popust od 5000 kuna.