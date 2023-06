Kartofili među kartofobima: mobitel je brži partner u vožnji, no karta je zanimljivija

Ne samo kad je riječ o cestovnim testovima novih automobila već i kad idemo na odmor ili vikend-vožnju, u našem poslu koji se (među ostalim) sastoji od vožnje i testiranja novih automobila neprestano tražimo nove i zanimljive ceste. Iznenadili biste se koliko je toga još neotkrivenog u Lijepoj Našoj. Ono što ne činimo je oslanjanje samo na GPS i dodirne zaslone kako bi nas odveli na put, već koristimo i prave, papirnate karte. Upravo to preporučujemo i vama. Čini nam se kako da se mnogi ljudi boje karata s njihovim zahtjevima za nekim prostornim shvaćanjem, bizantskim simbolima i malo kome jasnim postupkom presavijanja – ali mi ih volimo. Tako se nekad osjećamo poput vrste koja umire; kartofili među kartofobima.

Postoji nešto intrinzično sebično u vezi sa strelicom satelitske navigacije i njezinim radijusom od nekoliko metara; no želite li, sve je do vas. Ali, bacite pogled na kartu i otkrijte obližnje jezero, vidikovac s kojeg puca prekrasan pogled na dolinu ili zgodnu zavojitu cestu. Karte otvaraju svijet, dok vam satelitske navigacije sužavaju um. Gorske službe spašavanja, kao i sve organizacije i udruge koje promiču život na otvorenome kažu kako su posjedovanje karte i vještina čitanja iste ključni za sigurnost. Karte potiču interakciju s okolinom; moraju se koristiti u sprezi s fizičkim svijetom, bilo da se radi o čitanju simbola, primjećivanju crkve ili identificiranju onog velikog brda s vaše desne strane. Ovaj proces korištenja očiju i uključivanja mozga ostavlja sjećanja i znanje o svijetu oko vas. Uz satelitsku navigaciju kao vodič, ništa se ne uči niti voli o putovanju.

Koliko ste često čuli izgovor: "Satelitska navigacija me krivo odvela"? Ovisnici o digitalnim uređajima možda se neće složiti, ali... Karte su partner našem intelektu, a ne zamjena. Karte su do danas prešle veliki razvojni put i šteta ih je poslati u povijest jer su vrlo praktične. Recimo, Mappa Mundi u katedrali u Herefordu prikazuje povijest, geografiju i sudbinu kršćanske Europe shvaćene u kasnom 13. stoljeću sa slikama Herkulovih stupova, zlatnog runa i čovjeka koji jaše krokodila. S druge strane, zvjezdane karte koriste slike medvjeda i bogova kako bi ih se lakše dešifriralo. Od umjetničkog djela evoluirale su u nešto što je sve do dolaska GPS-a i pametnih telefona bilo neizostavni detalj u svakom automobilskom pretincu za rukavice. Evo savjeta koji će vam pomoći da poboljšate vještine čitanja karte i isplanirate sljedeće putovanje.

Rastvorite kartu/otvorite atlas

Usporedite papirnate karte s onima na telefonu ili tabletu. Zatim pokušajte učinkovito navigirati povijesnim cestama prema moru koristeći tek minimalno svoj iPhone ili Android. Naravno, vaš će vas telefon prevesti prema odredištu brže nego rutom koju ćete sami odabrati na karti i označiti olovkom, ali to nije prava vožnja kakvom je mi doživljavamo. Papirnate karte nude perspektivu velike slike za odabir zanimljive rute do odredišta i puno detalja potrebnih za pronalaženje najzabavnijih cesta do tamo. To sigurno nećete pronaći u navigacijskom sustavu vozila ili pametnog telefona.

Neki od današnjih infotainment sustava s velikim zaslonom imaju korisne, visokokvalitetne karte s poboljšanim funkcijama koje pomažu u donošenju odluka, ali samo skuplji navigacijski sustavi nude kombinaciju mikrorezolucije i makroperspektive kako bi bile što učinkovitije. Papirnate karte dolaze s dodatnom pogodnošću kartiranja terena, koju trenutačno nudi samo nekoliko proizvođača luksuznih automobila u svojim sustavima za automobile. Google Maps, naravno, nudi izvrsnu perspektivu na oblik terena, ali bez brze podatkovne veze – koja je često nedostupna na udaljenim lokacijama – vaš telefon je samo beskorisni komad elektronike.

Potražite brda i brežuljke

Ovdje značajka topografije karata postaje korisna. Mogućnost uočavanja reljefa – promjene visine u odnosu na udaljenost – pomoći će vam da odaberete ceste koje nude pravi izazov. Jer dobre ceste praktički ne postoje na ravnom terenu. Ali nemojte steći potpuno krivi zaključak. Neke od najboljih cesta postoje na terenu s blagim nagibom. Tako se, recimo, Međimurje – usprkos nedostatku planina – nalazi na našem popisu omiljenih predjela za vožnju, iako uglavnom nudi samo umjerene promjene visine na svojim cestama.

Vijugave planinske ceste sa serpentinama predstavljaju poseban izazov i mogu biti zabavne, ali čak se i iskusni vozači umore od njih nakon nekog vremena, a što je cesta strmija, to će biti više oštrih zavoja. Predlažemo da pronađete cestu s ritmom, cestu sa svojim tijekom i tempom, a to znači da morate biti bliski s kartama.

Opustite se

Današnji tempo života tjera nas da na navigaciji gledamo samo vrijeme dolaska na odredište, ništa drugo. Koliko toga se možete sjetiti sa zadnjeg putovanja kojim vas je vodila navigacija? Mick Jagger je davno rekao: samo jednom se živi, a ovo nije generalna proba. Zato uživajte u životu i ne jurite bezglavo. Rastvorite dobru staru kartu ili atlas i s boljom polovicom odredite kamo će vas taj dan put odvesti. Gdje god da to bilo, nećete pogriješiti.